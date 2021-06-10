Голос рэпера L'One в "Космическом джеме" разозлил пользователей Сети

На YouTube-канале Warner Bros. Russia опубликован второй трейлер грядущей картины "Космический Джем: Новое Поколение".

Нового контента в ролике почти нет, поэтому под видео началось бурное обсуждение дубляжа - зрители распознали в русской речи баскетболиста ЛеБрона Джеймса голос рэп-исполнителя L'One. Чему обрадовались, судя по комментариям, немногие.

"L'One это кто угодно, но точно не актёр озвучки. Какие-то отвратительные безэмоциональные завывания, а не игра. Большое спасибо, в кино не пойду, жду на торрентах", - написано в самом "залайканном" высказывании (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация - авторские).

"L'One растягивает фразы длиннее чем в оригинале. Это фиаско", - вторит предыдущему оратору другой пользователь.

Почти каждый второй комментарий содержит негативную оценку: "Спасибо, что сэкономили мои деньги и я не пойду на фильм в кино. Уж лучше посмотрю потом дома в оригинале, ибо от "актера" озвучания баскетболиста у меня кровь из ушей", "Что за убогий дубляж у Леброна, вообще не подходит", "А почему Леброн без эмоций разговаривает ? Спасибо, рус адаптация, но посмотрю в оригинале лучше с субтитрами, чем слушать отвратительную озвучке л-вана", "Озвучка полная лажа, зачем вообще звать на озвучку каких-то певцов или блогеров, от их озвучки уши режет" и т.д.

Это уже далеко не первый случай недовольства аудиторией русской озвучкой. Из недавних примеров можно вспомнить ситуацию вокруг игры Cyberpunk 2077, где свою долю критики получили Анастасия Ивлеева и Элджей.

Премьера фильма "Космический Джем: Новое Поколение" запланирована на 15 июля.