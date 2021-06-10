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10.06.2021 01:17
Рубрика: Общество

Горелов: Тотальное распространение "черной плесени" России не грозит

С начала XXI века в нашей стране были зафиксированы лишь два случая заболевания мукормикозом ("черной плесенью"). Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Фото: Saxon Vinkovic/ wikipedia.org
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По его словам, эта инфекция для России не особо актуальна, так как для ее распространения необходимы определенная влажность и постоянная определенная температура, как в странах Юго-Восточной Азии, пишет ТАСС. Для нашей страны и российского климата характерны другие грибки - "белая" и "желтая плесень".

Горелов отметил, что любое грибковое заболевание возникает у людей со слабым иммунным ответом. Чем тяжелее поражение иммунной системы, тем больше вероятность развития патологического процесса при "черной плесени". В группе риска: лица, которые длительное времени получают стероиды, больные сахарным диабетом в тяжелой форме. Мукормикоз может возникнуть у пациентов с выраженным иммунодефицитом, но таких людей единицы, заявил эксперт, подчеркнув, что тотальное распространение "черной плесени" нам не грозит.

Напомним, мукормикоз зафиксирован в Индии у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение длительного времени получали стероиды или кислородную поддержку. Общее число заболевших составляет около 12 тысяч. Наиболее сильно пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан и Карнатака. Правительство страны призвало региональные власти объявить мукормикоз эпидемией.

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