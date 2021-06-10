Горелов: Тотальное распространение "черной плесени" России не грозит

С начала XXI века в нашей стране были зафиксированы лишь два случая заболевания мукормикозом ("черной плесенью"). Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, эта инфекция для России не особо актуальна, так как для ее распространения необходимы определенная влажность и постоянная определенная температура, как в странах Юго-Восточной Азии, пишет ТАСС. Для нашей страны и российского климата характерны другие грибки - "белая" и "желтая плесень".

Горелов отметил, что любое грибковое заболевание возникает у людей со слабым иммунным ответом. Чем тяжелее поражение иммунной системы, тем больше вероятность развития патологического процесса при "черной плесени". В группе риска: лица, которые длительное времени получают стероиды, больные сахарным диабетом в тяжелой форме. Мукормикоз может возникнуть у пациентов с выраженным иммунодефицитом, но таких людей единицы, заявил эксперт, подчеркнув, что тотальное распространение "черной плесени" нам не грозит.

Напомним, мукормикоз зафиксирован в Индии у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение длительного времени получали стероиды или кислородную поддержку. Общее число заболевших составляет около 12 тысяч. Наиболее сильно пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан и Карнатака. Правительство страны призвало региональные власти объявить мукормикоз эпидемией.