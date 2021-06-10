"Яндекс" обновил поиск

"Яндекс" представил обновление поиска. Всего оно включает боле 2100 улучшений, сообщает в пресс-релизе компания.

Теперь можно искать самое главное из видео и не смотреть его целиком. Например, по запросу "как приготовить стейк из тунца" поиск не просто покажет видеорецепт, а предложит пользователю сразу включить видео с того места, где рассказывают суть.

Для того чтобы найти нужный фрагмент, поиск сопоставляет смысл запроса с содержанием видео: и с картинкой, и со звуковой дорожкой. Поиск фрагмента видео работает для разных инструкций, не только кулинарных. Например, можно быстро узнать "как помыть собаку" или "как научиться кататься на скейте". Новая функция доступна на мобильных устройствах и появится на компьютере в ближайшее время.

Улучшились быстрые ответы. Пользователи могут спросить "как приручить лошадь в майнкрафте", или попросить показать "скрытые функции iOS" и получить ответ прямо в результатах поиска. Кроме того, в поиске появился новый тип быстрых ответов. Они помогают подробнее изучить тему запроса, показывая запросы других пользователей по этой теме и ответы на них.

В приложение появились новые функции для камеры. Она умеет на лету находить и распознавать объекты, подсказывать, сколько они стоят и где их можно купить, переводить с иностранных языков, делать и автоматически улучшать сканы документов. Как сообщает компания, камера стала в пять раз лучше распознавать объекты в кадре в реальном времени и показывать информацию про них.

Улучшились отзывы об организациях. Для того чтобы люди могли быстрее принять решение, Яндекс начал анализировать отзывы, обобщать их и показывать в результатах поиска визуальную шкалу оценок. Например, если задать запрос о каком-нибудь ресторане, поиск покажет, как другие посетители оценили кухню или персонал.

АОН научился не только определять, о и автоматически блокировать нежелательные звонки со спамом или мошенничеством.