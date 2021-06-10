"Яндекс" обновил поиск

Новости

В Росздравнадзоре объяснили преимущества маркировки лекарств 11:20
Из Самары в Тольятти запустят скоростной электропоезд "Ласточка" 11:14
Путин: Экономика восстанавливается, хотя последствия пандемии еще не преодолены 11:13
В Минске ожидают поступление 180 тысяч доз второго компонента вакцины 11:07
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку 11:07
Жителя Владикавказа приговорили к 15 годам колонии за подготовку теракта 11:05
На Ямале бизнесмена заподозрили в сокрытии 84,5 млн рублей налогов 11:00
Для семей погибших и пострадавших в ДТП с автобусом открыли "горячую линию" 10:57
На сельхозземлях разрешат строить усадьбы 10:56
Захарова: МИД занимается ситуацией с арестом гражданина РФ в Швейцарии 10:55
Синдром Гийена-Барре зафиксировали у больных COVID-19 в Петербурге 10:54
Авиакомпании РФ увеличили в мае перевозку пассажиров в девять раз 10:52
Захарова: Сделанное США сравнение ФБК и "Свидетелей Иеговы" беспрецедентно 10:50
Названы города с самыми счастливыми людьми в России 10:49
МИД РФ оценил ситуацию с выходом России из Договора по открытому небу 10:43
Минпросвещения: Платформу "Сферум" начнут широко использовать уже с сентября 10:38
Установлены личности пешеходов, погибших в ДТП с автобусом на Урале 10:33
С 1 июля стартует диспансеризация для переболевших коронавирусом 10:22
Участники студенческих стройотрядов смогут пройти курсы профподготовки 10:16
Вакцинированные туристы смогут въехать в Киргизию без ПЦР-теста 10:09
Власти Сочи помогут семьям погибших судебных приставов 10:07
Песков: Путин прилетит на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров 09:56
На Урале возбуждено дело после ДТП с шестью погибшими пешеходами 09:55
Лауреат Нобелевской премии по химии Рихард Эрнст скончался в Швейцарии 09:39
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве приставов в Сочи 09:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Кто представляет сборную России по футболу на Евро
Кто представляет сборную России по футболу на Евро
10.06.2021 11:00
Рубрика: Digital

"Яндекс" обновил поиск

Текст: Иван Черноусов
"Яндекс" представил обновление поиска. Всего оно включает боле 2100 улучшений, сообщает в пресс-релизе компания.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Теперь можно искать самое главное из видео и не смотреть его целиком. Например, по запросу "как приготовить стейк из тунца" поиск не просто покажет видеорецепт, а предложит пользователю сразу включить видео с того места, где рассказывают суть.

Фото: iStock
"Яндекс" представил инструмент для удаления личных данных с сервиса

Для того чтобы найти нужный фрагмент, поиск сопоставляет смысл запроса с содержанием видео: и с картинкой, и со звуковой дорожкой. Поиск фрагмента видео работает для разных инструкций, не только кулинарных. Например, можно быстро узнать "как помыть собаку" или "как научиться кататься на скейте". Новая функция доступна на мобильных устройствах и появится на компьютере в ближайшее время.

Улучшились быстрые ответы. Пользователи могут спросить "как приручить лошадь в майнкрафте", или попросить показать "скрытые функции iOS" и получить ответ прямо в результатах поиска. Кроме того, в поиске появился новый тип быстрых ответов. Они помогают подробнее изучить тему запроса, показывая запросы других пользователей по этой теме и ответы на них.

В приложение появились новые функции для камеры. Она умеет на лету находить и распознавать объекты, подсказывать, сколько они стоят и где их можно купить, переводить с иностранных языков, делать и автоматически улучшать сканы документов. Как сообщает компания, камера стала в пять раз лучше распознавать объекты в кадре в реальном времени и показывать информацию про них.

Улучшились отзывы об организациях. Для того чтобы люди могли быстрее принять решение, Яндекс начал анализировать отзывы, обобщать их и показывать в результатах поиска визуальную шкалу оценок. Например, если задать запрос о каком-нибудь ресторане, поиск покажет, как другие посетители оценили кухню или персонал.

АОН научился не только определять, о и автоматически блокировать нежелательные звонки со спамом или мошенничеством.

Digital Интернет Компании Информационные технологии Яндекс

Главное сегодня

С 22 августа полис ОСАГО можно купить без диагностической карты
В МИД назвали условие для исключения США из списка недружественных стран
Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря
Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников
Захарова: МИД занимается ситуацией с арестом гражданина РФ в Швейцарии