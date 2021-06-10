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Игру Control бесплатно и навсегда отдают в Epic Games Store

Текст:   Богдан Бобров
10.06.2021,  
18:01
Фото: Remedy Entertainment Фото: Remedy Entertainment
Фото: Remedy Entertainment

В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая раздача.

На этот раз все зарегистрированные пользователи могут бесплатно забрать игру Control от финской студии Remedy Entertainment.

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Сверхъестественный экшен-шутер рассказывает историю Джесси Фейден, которой предстоит восстановить контроль над тайным агентством в Нью-Йорке, оказавшимся во власти потусторонних сил.

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Control вышла в августе 2019 года, получила теплый прием у геймеров и критиков и была номинирована на множество премий, заполучив, в том числе, престижную награду The Game Awards за лучшее художественное оформление.

Акция традиционно продлится неделю, до 17 июня.

игры
Фото: istock
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