Индийский штамм составил 91 процент заражений в Британии

Министр здравоохранения Британии поделился обновленной информацией об индийском варианте Delta, который в настоящее время является доминирующим штаммом коронавируса в стране. По словам Мэтта Хэнкока, этот штамм сейчас составляет 91% случаев заражений.

Новые данные показывают, что количество случаев заболевания COVID-19 увеличилось во всех регионах Англии, причем резкий рост наблюдается на северо-западе. Последний еженедельный отчет департамента общественного здравоохранения Англии (PHE), опубликованный в четверг, показывает, что показатели на северо-западе Англии увеличились до 149,6 случая на 100 тысяч человек за семь дней до 6 июня, по сравнению с 89,4 за предыдущую неделю, отмечает Guardian. Это самый высокий показатель для региона с недели, закончившейся 21 февраля, а также самый высокий среди всех регионов Англии. Юго-западная Англия имеет самый низкий показатель: 20,8 случаев на 100 тысяч человек.

Между тем, PHE также сообщило, что количество случаев заболевания выросло почти среди всех возрастных групп в Англии, причем рост заболеваемости среди 20-29-летних составил с 54,0 за неделю, закончившуюся 30 мая, до 121,0 за семь дней до 6 июня. Это возрастная группа с самым высоким показателем и самым большим увеличением случаев заражения. Второй по количеству случаев зафиксирован среди 10-19-летних, увеличившись с 73,7 до 99,4 на 100 тысяч человек. По состоянию на утро четверга в Альбионе было зарегистрировано 7 393 лабораторно подтвержденных случая заболевания. Данные, опубликованные Управлением национальной статистики, показывают, что в Британии с начала пандемии было зарегистрировано почти 153 тысячи смертей от коронавируса.