Инфекционист объяснил всплески заболеваемости COVID в разных странах

На рост числа заболевших коронавирусом в той или иной стране влияют несколько факторов, в том числе, туристический поток и игнорирование рекомендаций, направленных на сокращение инфицированных людей, считает врач-инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.

"Яркий пример, когда "хорошо расслабились", это пример из Индии, - рассказал медик в эфире Радио "Комсомольская правда". - Там были полностью отменены все карантинные мероприятия, возникла взрывная заболеваемость с катастрофическими показателями. По сути, у них гуманитарная катастрофа".

В России, по его мнению, ограничения были заметно жестче, "профилактический подход был достаточно сильный, но и несмотря на это, у нас достаточно лояльные условия, если мы будем сравнивать с другими с странами". При этом, по мнению Викулова, нельзя говорить о том, что вирус становится со временем сильнее или слабее.

"80% (заболевших - прим.ред) - это легкое бессимптомное течение или малосимптомное, примерно 15% - это средней тяжести, только 5% - тяжелое течение, - подчеркнул он. - Обычно люди со средним и тяжелым течением госпитализируются. Говорить о том, что он стал сильнее, или возбудитель приобрел какие-то новые свойства - нет, мы не подтверждаем это".

Решением проблемы, как считает медик, должна быть массовая вакцинация - не менее 60% населения.

"Люди, которые нарушают или даже отрицают мероприятия, подвергают не только себя опасности, но и своих родственников и близких", - напомнил врач.