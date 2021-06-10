Исследование: Испанцы мечтают о возвращении доковидной жизни

Большинство испанцев (свыше 60 процентов) с нетерпением ждут, когда население страны приобретет коллективный иммунитет к коронавирусу, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни без всех тех ограничений, что существуют уже более года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социологических исследований.

При этом почти 56 процентов респондентов заявили, что предпринимаемые правительством меры для контроля над распространением инфекции недостаточны и могли бы быть более жесткими. Испанцы в последнее время стали более категоричны в этом вопросе. Прежде лишь 37 процентов опрошенных проявляли свое недовольство.

Вполне возможно, что переменам настроения способствовало то, что у многих людей, принявших участие в исследовании, COVID-19 переболел хотя бы один знакомый. Таких набралось среди опрошенных почти 86 процентов.

В связи с пандемией, более половины респондентов были вынуждены ограничить контакты с родными и близкими, поменять ход социальной жизни. А 15 процентов опрошенных заявили, что их жизнь и привычки "определенно" никогда не будут прежними после пандемии.

При этом 25 процентов испанцев признались, что приобрели новые полезные привычки, стали лучше питаться, занялись спортом. Но больше всего изменения коснулись отношений между людьми, 80 процентов опрошенных стали больше интересоваться здоровьем своих близких.

Согласно последним данным, в Испании с начала пандемии зарегистрировано 3,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, 80 тысяч человек скончались. Полный курс вакцинации прошли чуть более четверти населения королевства, а хотя бы одну прививку сделали свыше 50 процентов взрослых испанцев.