Йеменский город Мариб подвергся обстрелу баллистическими ракетами

Город Мариб в центральной части Йемена был обстрелян 10 июня баллистическими ракетами, которые выпустили повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах", сообщает йеменский новостной портал "Аден аль-Гад".

Две из ракет взорвались в центре города. Очевидцы сообщают о мощном взрыве.

На данный момент известно о пяти погибших.

Продолжающийся с Йемене с 2014 года вооруженный конфликт между правительственными силами и формированиями повстанцев-хуситов, к которому с марта 2015 года присоединилась международная коалиция во главе с Саудовской Аравией, привел тому, что страна погрузилась в самый масштабный на планете гуманитарный кризис. В стране насчитывается около трех миллионов внутренних беженцев, порядка 80 процентов населения нуждаются в гуманитарной помощи. Многочисленные попытки урегулирования, предпринимаемые как под эгидой ООН, так и отдельными странами, пока не принесли результата.