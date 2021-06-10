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10.06.2021 18:48
Рубрика: В мире

Дорогу к Акрополю залили бетоном

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
К вершине афинского Акрополя провели бетонную дорожку для туристов с инвалидностью - она заменит старую систему бетонированных троп 70-х годов, которая практически развалилась под ногами посетителей. Новую положили поверх синтетической мембраны, которая легко снимается и защищает лежащие под ней древние камни.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кроме того, на северной стороне холма установили лифт для людей в инвалидных колясках, а в скором времени могут запустить гольф-кары. Также для слепых и плохо видящих туристов реконструкторы хотят поставить тактильные модели памятников Акрополя и таблички с надписями, сделанными жирным шрифтом или шрифтом Брайля.

Фото: AP Photo/Petros Giannakouris
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Однако критики проекта заявляют: бетонированная дорога не вписывается в пейзаж многовековой достопримечательности и нарушает ее атмосферу. "Прекратите плохо обращаться с нашим культурным наследием", - цитирует Reuters лидера греческой оппозиции Алексиса Ципраса. А агентство AFP, в свою очередь, сообщило, что несколько посетителей, "опробовавших" новую систему дорожек, пожаловались на образовавшиеся рытвины.

В греческом министерстве культуры все же уверены: преобразование Акрополя, на которое ушло, кстати, около полутора миллиарда евро, было необходимо. "Я видела людей на инвалидных креслах, которые впервые поднимались (на холм. - Прим. "РГ") и чувствовали себя счастливыми. Я думаю, это то, что и нас должно делать особенно счастливыми, потому что доставлять радость людям, возможно, так же важно, как и защищать наши культурные ценности", - заявила глава ведомства Лина Мендони.

Акрополь остается одной из самых популярных достопримечательностей Греции, в 2019 году его посетили 3,5 миллиона человек. Будучи местом нахождения сразу четырех величайших шедевров древнегреческого искусства - Парфенона, Пропилей, Эрехтейона и храма Афины Паллады, - он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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