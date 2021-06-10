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10.06.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Как изменился "портрет" сверхбогатых людей в 2020 году

Текст: Василий Кошкин
Число сверхбогатых людей (с состоянием более 100 миллионов долларов) в мире в 2020 году достигло 66 тысяч человек. Совокупные инвестируемые активы этой категории составляют 22 триллиона долларов (15% мирового благосостояния), Об этом говорится в исследовании компании BCG.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

"Китай близок к тому, чтобы обогнать США по количеству сверхбогатых людей в стране к концу десятилетия. Если годовые темпы роста инвестируемого благосостояния сохранятся там на текущем уровне 13%, активы сверхбогатых людей в Китае составят 10,4 триллиона долларов к 2029 г., что больше, чем на любом другом рынке в мире. США будут вплотную следовать за Китаем: прогнозируемое благосостояние данной категории составит 9,9 триллиона долларов к 2029 году", - говорится в исследовании.

Фото: iStock
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Аналитики также отмечают, что "портрет сверхбогатого человека" также меняется: растет сегмент более молодого поколения.

"У этих людей, которым от 20 до 50 лет, более длинные горизонты инвестирования, они больше готовы идти на риск и часто стремятся использовать свои капиталы для общественно-полезных дел, помимо получения стабильного дохода. Многие управляющие частными капиталами пока не готовы оказывать услуги этим новым сверхбогатым", - отмечают аналитики.

Фото: istockphoto
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По словам управляющего директора и партнера BCG, руководителя сегмента управления частным капиталом на глобальном уровне Анны Закржевски, быстрорастущие рынки предлагают широкие возможности. При этом управляющие частными капиталами должны выработать истинное понимание местных особенностей, а также основных демографических изменений.

"Например, доля женщин в сегменте сверхбогатых сейчас составляет 12%, наибольшая часть их них проживает в США, Германии и Китае. Сегмент молодого поколения также будет существенным драйвером будущего роста примерно в течение следующего десятилетия. Чтобы эффективно воспользоваться возможностями следующей волны роста, управляющие должны суметь предложить персонализированное обслуживание, будь то клиент из сегмента простых потребностей или из сегмента сверхбогатых", - отметила Закржевски.

По данным аналитиков, в 2020 году объем финансовых активов в мире подскочил до рекордных отметок: 250 триллионов долларов. В отчете отмечается, что в будущем мировое финансовое благосостояние будут в основном генерировать регионы Северной Америки, Азии (кроме Японии) и Западной Европы: на них будет приходиться 87% роста финансовых активов в мире в период до 2025 года.

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Финансовые активы России в период с 2015 по 2020 год росли на 11,3% в год и достигли 1,6 триллиона долларов. Средние темпы роста финансового благосостояния в России в 2019-2020 годах опережают как регион Восточной Европы, так и среднемировые и составляют 13% по сравнению с 12 и 8,3% соответственно.

Прогноз роста на период 2020-2025 годов для России составляет 6% в год, что выше среднемирового (5%) и ниже восточноевропейского (7%). Ожидается, что финансовые активы России к 2025 году достигнут 2,1 триллиона долларов.

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