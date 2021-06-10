Как в Китае образование помогает бороться с бедностью

Новости

В США ожидают возвращения посла в Москву в ближайшие недели 23:38
Индийский штамм составил 91 процент заражений в Британии 23:12
Вирус COVID-19 может вызывать диабет 23:10
Видео с путешествующими слонами в Китае бьет рекорды просмотров 23:02
Суммы госконтрактов могут изменить из-за роста стоимости стройматериалов 23:01
Республиканцы призвали Байдена уволить советника по COVID, доктора Фаучи 22:45
Песков ответил на вопрос о возвращении посла РФ в Вашингтон 22:41
Опрос: больше половины украинцев не одобряют политику властей 22:24
Число жертв ракетного обстрела Мариба в Йемене выросло до восьми человек 22:20
Определилась соперница Павлюченковой по финалу "Ролан Гаррос" 22:12
Эксперт назвал стоимость вакцинных туров в РФ для иностранцев 21:56
Мурашко объяснил, почему в регионах РФ разная ситуация по коронавирусу 21:26
ЦСКА стал чемпионом Единой лиги, выиграв всухую серию у УНИКСа 21:08
Вирус изменил лицо: Проценко заявил о сложностях лечения больных COVID 20:41
Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше" 20:33
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:32
Сотрудница украинской биолаборатории выкрала флаконы с опасным вирусом 20:22
Суд арестовал блогера Хованского по делу об оправдании терроризма 20:20
Йеменский город Мариб подвергся обстрелу баллистическими ракетами 20:13
В Москве насильник совершил нападение на трех женщин в лесу 19:50
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку 19:50
В Петербурге ограничат число посетителей зрелищных мероприятий 19:49
Два мощных взрыва прогремели в йеменском городе Мариб 19:35
Власти Москвы перенесли работы на Тверской из-за непогоды 19:29
Бензин подорожал в 67 регионах 19:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 22:29
Рубрика: В мире

Как в Китае образование помогает бороться с бедностью

Древняя китайская поговорка гласит: "Чтобы вырыть глубокий колодец, нужно начать с ямки в 3 цуня". Она аналогична фразе "Путешествие в тысячу ли начинается с первого шага". Это - фраза из книги "Лю Цзы Чун Сюэ", написанной около 1500 лет назад, сообщает информационная программа мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Председатель КНР Си Цзиньпин всегда считал, что доступное образование - это первый шаг в борьбе с бедностью. "Чтобы вырыть глубокий колодец, нужно начать с ямки в 3 цуня. Чтобы воспитать следующее поколение строителей социализма, нужны знания и моральные стандарты", - говорил Си Цзиньпин.

Нищета по наследству: разрывая порочный круг

В 1995 году начальную школу Янцзялин в городе Яньань на северо-западе Китая отремонтировали на пожертвования из города Фучжоу, столицы провинции Фуцзянь. Это произошло после того, как Си Цзиньпин (в то время он занимал в регионе высокий партийный пост) призвал местных предпринимателей помочь построить школы в бедных районах страны.

"Нельзя допустить, чтобы дети проиграли уже на старте", - отметил Си Цзиньпин, посещая эту школу в 2015 году. Он еще раз подчеркнул, что считает образование ключевым фактором в развитии бедных районов.

Школа, в которой когда-то был только один учитель и организованная прямо в пещере классная комната, быстро преобразилась. Сейчас она занимает четырехэтажное здание, оборудована современной техникой, в ней есть столовая, в которой каждый ученик может бесплатно пообедать.

Фото: AP
В Китае разрешили рожать третьего ребенка в семье

В 2020 году статистика министерства образования КНР показала, что объем инвестиций Китая в образование, включая бесплатное питание и модернизацию школ, ежегодно увеличивался более чем на восемь процентов в течение предыдущих трех лет.

Согласно Белой книге по борьбе с нищетой в Китае, опубликованной в апреле 2021 года, с 2013 года в стране отремонтировали 108 тысяч школ. Это помогло существенно расширить доступ к девятилетнему обязательному образованию в бедных районах.

"Борьба с бедностью должна начинаться с борьбы с неграмотностью, поэтому хорошее образование детей в сельских районах - это важный шаг на пути ликвидации нищеты, а также недопущения передачи бедности из поколения в поколение", - отмечал Си Цзиньпин.

Знания для всех

Считая доступ к образованию основой социального равенства, Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность сокращения разрыва в образовательных ресурсах и качестве обучения в сельских и городских районах.

В период 13-й пятилетки (2016-2020 годы) Китай выделил почти 750 миллиардов юаней (115 миллиардов долларов) на поддержку обязательного образования. 90 процентов этой суммы было инвестировано в сельские районы. Детям из бедных сельских семей начали предоставлять государственные пособия.

С тех пор, как отмечается в Белой книге по борьбе с нищетой, ни один человек в сельских районах не бросил учебу из-за финансовых трудностей. Девятилетнее обязательное образование сейчас доступно всем детям из бедных сельских семей. В 2020 году его получили 94,8 процента учащихся.

Фото: iStock
Китай стремится обеспечить гармонию человека с природой

По мере того, как Китай переходит на цифровое образование, расширяется и доступ к интернету - даже в самых отдаленных регионах. К сети сейчас подключены начальные и средние школы по всей стране.

В школе Янцзялин теперь доступны онлайн-классы, занятия в которых проводят преподаватели из партнерских школ в крупных городах.

Были также приняты специальные программы, которые позволили привлечь больше бедных молодых людей в вузы, открыть курсы дополнительного образования и помочь выпускникам с поиском работы.

В итоге более 8 миллионов выпускников средних школ из бедных семей прошли профессиональную подготовку, свыше 5 миллионов получили высшее образование, в том числе в престижных вузах крупных городов страны.

В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше"
Завершено строительство морской части первой нитки "Северного потока-2"
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Песков о решении УЕФА по Украине: Спорт должен быть без политики
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
На каких условиях заключенных в разных странах привлекают к работе
В Польше введут новую научную дисциплину: науку о семье