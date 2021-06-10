Как в зарубежных учебниках рождаются мифы о войне

Новости

Вильфанд предупредил об аномальном тепле и риске лесных пожаров в СЗФО 00:42
Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу 00:15
Производители яиц и торговые сети перейдут на новую систему закупок 00:01
Байден: Мы не стремимся к конфликту с Россией 09.06.2021
Портал госуслуг заполнит заявление за пользователя 09.06.2021
В Афганистане боевики убили десять специалистов по разминированию 09.06.2021
Власти Португалии отложили снятие ограничительных мер из-за роста инфекций 09.06.2021
В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль, один военный погиб 09.06.2021
Путин и Байден пообщаются с журналистами после саммита в Женеве 09.06.2021
Сирия станет одной из тем саммита РФ и США в Женеве 09.06.2021
Байден обсудит "Северный поток-2" с Меркель на саммите G7 09.06.2021
Кудрин: России придется конвертировать около 40 млрд долларов из ФНБ 09.06.2021
Путин: Санкции США против "Северного потока-2" стали бессмысленными 09.06.2021
Стрельба произошла на базе ВВС США в Техасе 09.06.2021
Путин: Диалог Киева с Донбассом не моя прихоть, он прописан в Минских соглашениях 09.06.2021
УЕФА приостановил дело против "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 09.06.2021
Путин заявил, что подумает о написании статьи о русских на Украине 09.06.2021
Премьер Испании призвал разрешить привитым "Спутником V" въезд в Евросоюз 09.06.2021
Путин: Половина украинцев не хочет в НАТО - это умные люди 09.06.2021
Захарова оценила призыв Тихановской к санкциям против предприятий Беларуси 09.06.2021
В Вооруженных силах более 33,7 тысячи человек вылечили от коронавируса 09.06.2021
Путин заявил об отрицательном отношении к проекту о "коренных народах" Украины 09.06.2021
В Болгарии заподозрили НАТО в причастности к крушению истребителя 09.06.2021
Шойгу: Вакцинацию прошли 93 процента военнослужащих и членов их семей 09.06.2021
Роспотребнадзор усилит ковид-контроль в Москве 09.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
10.06.2021 00:35
Рубрика: Общество

Пакт коварства

Как в зарубежных учебниках рождаются мифы о войне
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
В канун одной из самых трагических дат в истории нашей страны - 80-летия начала Великой Отечественной войны, историки и политологи пытались в очередной раз ответить на вопрос, откуда берутся фейки. Как рождаются и живут мифы о начале войны, рассказал председатель научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин. Поскольку ученый - один из лучших специалистов по истории Востока, он это сделал на примере учебников, по которым учат истории в Японии.

- Бои в 1938 году между императорской армией и РККА из-за оспаривания Японией принадлежности территории у озера Хасан и реки Туманная - это один из мифов, в которые очень верят в Японии. Там пишут, что их организовал Сталин, чтобы в период репрессий и чисток отвлечь внимание народа маленькой победоносной войной.

Радзиховский: Основные факты Второй мировой войны измениться не могут

Другой миф, по словам Кошкина, связан с Халхин-Голом. Эту войну (четыре месяца ожесточенных боев с использованием бомбардировочной авиации, тяжелой артиллерии и танков) в японских учебниках называют "маленьким инцидентом" на границе с целью нанести по Японии такой удар, чтобы отвадить ее от планов нападения на СССР, а тем самым избежать войны на два фронта. Так и написано: "Сталину это удалось! Мы сделали выводы, что в одиночку нам с СССР не справиться".

Только умалчивают о том, что было дальше, говорит историк.

- Пакт СССР и Японии о нейтралитете я называю "стратегией коварства". Министр иностранных дел Японии Мацуока, который подписал этот пакт и в Кремле обнимался со Сталиным, выпивал с ним чуть ли не на брудершафт, клялся в верности, 22 июня бросился в императорский дворец и стал убеждать микадо (императора) незамедлительно нанести мощный удар по Советскому Союзу с востока. Его сдерживали, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. Но все японские документы подтверждают, что, как только была бы взята Москва, японцы тут же бы напали на Дальний Восток и Сибирь. И линия разделения нашей страны между Германией и Японией проходила бы по Омску.

Общество История В мире Восточная Азия Япония Вторая мировая война

Главное сегодня

Путин оценил угрозу для России в случае вступления Украины в НАТО
Глава ГИБДД выступил против снижения скорости в городах до 30 км в час
Коечный фонд для лечения COVID-19 в Москве будет расширен до конца недели
СК опубликовал видео с места убийства двух приставов в Сочи
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19