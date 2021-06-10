Как в зарубежных учебниках рождаются мифы о войне

В канун одной из самых трагических дат в истории нашей страны - 80-летия начала Великой Отечественной войны, историки и политологи пытались в очередной раз ответить на вопрос, откуда берутся фейки. Как рождаются и живут мифы о начале войны, рассказал председатель научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин. Поскольку ученый - один из лучших специалистов по истории Востока, он это сделал на примере учебников, по которым учат истории в Японии.

- Бои в 1938 году между императорской армией и РККА из-за оспаривания Японией принадлежности территории у озера Хасан и реки Туманная - это один из мифов, в которые очень верят в Японии. Там пишут, что их организовал Сталин, чтобы в период репрессий и чисток отвлечь внимание народа маленькой победоносной войной.

Другой миф, по словам Кошкина, связан с Халхин-Голом. Эту войну (четыре месяца ожесточенных боев с использованием бомбардировочной авиации, тяжелой артиллерии и танков) в японских учебниках называют "маленьким инцидентом" на границе с целью нанести по Японии такой удар, чтобы отвадить ее от планов нападения на СССР, а тем самым избежать войны на два фронта. Так и написано: "Сталину это удалось! Мы сделали выводы, что в одиночку нам с СССР не справиться".

Только умалчивают о том, что было дальше, говорит историк.

- Пакт СССР и Японии о нейтралитете я называю "стратегией коварства". Министр иностранных дел Японии Мацуока, который подписал этот пакт и в Кремле обнимался со Сталиным, выпивал с ним чуть ли не на брудершафт, клялся в верности, 22 июня бросился в императорский дворец и стал убеждать микадо (императора) незамедлительно нанести мощный удар по Советскому Союзу с востока. Его сдерживали, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. Но все японские документы подтверждают, что, как только была бы взята Москва, японцы тут же бы напали на Дальний Восток и Сибирь. И линия разделения нашей страны между Германией и Японией проходила бы по Омску.