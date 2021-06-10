Россия с 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, чартерные рейсы будут летать в Албанию.

Решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в конце мая. Из Москвы в Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия), Порт-Луи (Маврикий), Касабланку (Марокко), Загреб (Хорватия) будет выполняться по два рейса в неделю, а в Бейрут (Ливан), Люксембург - по одному рейсу. Чартерные рейсы из Москвы в Тирану станут летать раз в неделю.

Из всего этого перечня стран туристами будут востребованы только рейсы в Хорватию и Марокко, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Въезд туристам в эти страны разрешен. Но в Марокко и Хорватию пока будут летать только регулярные рейсы, так что цены окажутся заметно выше стоимости чартерной перевозки. Потому массового турпотока не будет.

Также с туристической точки зрения интересна Албания. Страна готова принимать российских туристов без визы и ПЦР-тестов. Но это нишевый продукт, который предлагает один из туроператоров.

Туристов также принимает Ливан, однако это направление пока мало известно российским туристам. Другие страны - Австрия, Венгрия, Люксембург и Маврикий еще не принимают российских туристов, въезжать туда могут только отдельные категории граждан.

В целом по вновь открывшимся странам рано прогнозировать какой-то заметный спрос из-за небольшого количества рейсов и пунктов назначения, замечает Горин.

С 10 июня также увеличится число регулярных авиарейсов с Беларусью. Самолеты в Минск будут летать из Москвы до десяти раз в неделю. Также возобновится ежедневное железнодорожное сообщение из Полоцка и Гомеля в Москву.

Кроме того, с 10 июня увеличено количество авиарейсов с Грецией на два в неделю, и с Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном и Таджикистаном - на один рейс в неделю. С Египтом и Сербией количество рейсов увеличится до семи в неделю.

Россия приостановила международное авиасообщение в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Затем с августа прошлого года международные полеты начали постепенно возобновлять. На данный момент регулярное авиасообщение восстановлено с 43 странами. Среди них Армения, Азербайджан, Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Венесуэла, Греция, Германия, Египет, Исландия, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальта, Мексика, ОАЭ, Португалия, Сингапур, Сербия, Сейшелы, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Турция, Танзания, Эфиопия, Южная Корея, Швейцария, Шри-Ланка, Узбекистан, Финляндия, Япония. Однако из-за эпидемиологической обстановки полеты в Турцию ограничили только Стамбулом, а в Танзанию - вновь приостановили.

Из всех стран, с которыми Россия возобновила регулярное авиасообщение, для туристов доступны не более 25. К тому же пока действуют квоты на въезд туристов. Например, в Грецию в неделю летает всего восемь рейсов, этого недостаточно для массового турпотока, считают эксперты.