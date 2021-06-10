Новости

Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше" 20:33
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:32
Сотрудница украинской биолаборатории выкрала флаконы с опасным вирусом 20:22
Блогера Хованского арестовали в Петербурге по делу о терроризме 20:20
Йеменский город Мариб подвергся обстрелу баллистическими ракетами 20:13
В Москве насильник совершил нападение на трех женщин в лесу 19:50
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку 19:50
В Петербурге ограничат число посетителей зрелищных мероприятий 19:49
Два мощных взрыва прогремели в йеменском городе Мариб 19:35
Власти Москвы перенесли работы на Тверской из-за непогоды 19:29
Бензин подорожал в 67 регионах 19:10
МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности 19:01
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления 18:35
Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу 18:35
На Урале задержали водителя автобуса, насмерть сбившего шесть человек 18:34
16 российских вузов впервые попали в международный рейтинг QS 18:33
В МИД РФ не понимают заявлений Госдепа США о "Северном потоке-2" 18:21
В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови 18:04
Спонсорам нежелательных НПО грозят пять лет тюрьмы 17:41
Опубликованы фото и видео кольцеобразного затмения Солнца 17:39
Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат 17:33
В ВОЗ предрекли распространение индийского штамма COVID-19 в Европе 17:27
Инфекционист объяснил всплески заболеваемости COVID в разных странах 17:16
МИД РФ про санкции ЕС против Минска: "Если хотите омлет, бейте свои яйца" 17:11
Посол России заверил в поддержке Беларуси в условиях санкций 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 19:03
Рубрика: Экономика

Летят без отдыха

Регулярные авиарейсы из России открылись еще в восемь стран
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
Россия с 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, чартерные рейсы будут летать в Албанию.

Решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в конце мая. Из Москвы в Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия), Порт-Луи (Маврикий), Касабланку (Марокко), Загреб (Хорватия) будет выполняться по два рейса в неделю, а в Бейрут (Ливан), Люксембург - по одному рейсу. Чартерные рейсы из Москвы в Тирану станут летать раз в неделю.

Авиакомпании РФ увеличили в мае перевозку пассажиров в девять раз

Из всего этого перечня стран туристами будут востребованы только рейсы в Хорватию и Марокко, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Въезд туристам в эти страны разрешен. Но в Марокко и Хорватию пока будут летать только регулярные рейсы, так что цены окажутся заметно выше стоимости чартерной перевозки. Потому массового турпотока не будет.

Также с туристической точки зрения интересна Албания. Страна готова принимать российских туристов без визы и ПЦР-тестов. Но это нишевый продукт, который предлагает один из туроператоров.

Туристов также принимает Ливан, однако это направление пока мало известно российским туристам. Другие страны - Австрия, Венгрия, Люксембург и Маврикий еще не принимают российских туристов, въезжать туда могут только отдельные категории граждан.

В целом по вновь открывшимся странам рано прогнозировать какой-то заметный спрос из-за небольшого количества рейсов и пунктов назначения, замечает Горин.

С 10 июня также увеличится число регулярных авиарейсов с Беларусью. Самолеты в Минск будут летать из Москвы до десяти раз в неделю. Также возобновится ежедневное железнодорожное сообщение из Полоцка и Гомеля в Москву.

Кроме того, с 10 июня увеличено количество авиарейсов с Грецией на два в неделю, и с Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном и Таджикистаном - на один рейс в неделю. С Египтом и Сербией количество рейсов увеличится до семи в неделю.

Поставщики грузов переключились с моря на авиацию

Россия приостановила международное авиасообщение в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Затем с августа прошлого года международные полеты начали постепенно возобновлять. На данный момент регулярное авиасообщение восстановлено с 43 странами. Среди них Армения, Азербайджан, Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Венесуэла, Греция, Германия, Египет, Исландия, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальта, Мексика, ОАЭ, Португалия, Сингапур, Сербия, Сейшелы, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Турция, Танзания, Эфиопия, Южная Корея, Швейцария, Шри-Ланка, Узбекистан, Финляндия, Япония. Однако из-за эпидемиологической обстановки полеты в Турцию ограничили только Стамбулом, а в Танзанию - вновь приостановили.

Из всех стран, с которыми Россия возобновила регулярное авиасообщение, для туристов доступны не более 25. К тому же пока действуют квоты на въезд туристов. Например, в Грецию в неделю летает всего восемь рейсов, этого недостаточно для массового турпотока, считают эксперты.

Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Песков о решении УЕФА по Украине: Спорт должен быть без политики
Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет