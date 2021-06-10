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10.06.2021 12:46
Рубрика: Экономика

Каждая шестая российская компания столкнулась с хищениями со стороны персонала на удаленке

Большинство корпоративных хищений причинили ущерб более 1 млн рублей
Текст: Юлия Акиньшина
Каждая шестая российская компания малого и среднего бизнеса столкнулись с корпоративными хищениями со стороны сотрудников на удаленке с начала ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса, говорится в результатах исследования "Актион Финансы".

Около 17% (264) опрошенных компаний выявили случаи хищений со стороны сотрудников на удаленке. При этом в 10% (155) организаций было выявлено до 10 случаев хищения, и в 7% (109) - от 10 до 50 случаев.

Большинство выявленных хищений - около 55% (140) - причинили ущерб на суммы более 1 млн рублей. И примерно поровну - по 22,5% (124) - пришлось на суммы до 50 тысяч рублей и от 100 тысяч до 1 млн рублей.

Фото: iStock
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Около 13% (202) опрошенных компаний сообщили, что число корпоративных хищений за период массовой удаленной работы возросло по сравнению с периодом до пандемии Covid-19. При этом каждая пятая компания - 20% (310) респондентов - считает, что переход на удаленный формат работы создает больше возможностей для хищений.

Подавляющее большинство компаний пытаются решить проблему хищений со стороны сотрудников собственными силами: всего 1% (15) компаний сообщили, что привлекают сторонних специалистов для выявления подобных случаев. При этом в 18% (280) опрошенных компаний противодействует хищениям генеральный директор или его заместители. И лишь 5% (78) компаний сообщили, что никогда не сталкивались с корпоративными хищениями.

"Тревогу вызывает то, что бизнес недооценивает цифровые инструменты в борьбе с внутренними мошенниками: 48% компаний считают, что использование технологий, а именно видеонаблюдения и видеоаналитики, никак не решат проблему хищений со стороны сотрудников. В то же время, опыт финансовых директоров и внутренних аудиторов подтверждает прямую связь инвестиций в меры цифрового контроля и сумм ущерба от внутренних хищений. Традиционно кризисные периоды провоцируют рост количества инцидентов внутреннего мошенничества, и в ближайшее время стоит ожидать продолжения этого тренда", - говорит эксперт "Актион Финансы" Дарья Ковальчук.

"Актион Финансы" - корпоративный справочно-образовательный сервис для поддержки финансовых директоров, экономистов, финансовых менеджеров. Входит в медиагруппу "Актион-МЦФЭР". В исследовании приняли участие финансовые директора, главные бухгалтеры и аудиторы более 1 550 российских компаний.

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