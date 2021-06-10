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10.06.2021 12:45
Рубрика: Власть

Косачев: Приближение НАТО к границам РФ - вопрос нашей нацбезопасности

Текст: Галина Мисливская

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что приближение НАТО к российским границам создает не только политическую, но и военную угрозу для России. Такое мнение он высказал, комментируя для RT интервью президента РФ Владимира Путина, в котором тот заявил, что не считает разговоры о возможном вступлении Украины в альянс "болтовней".

Фото: vesti.ru
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"Для России, разумеется, приближение внешних границ НАТО к нашим границам на 500 км за эти 30 лет - а НАТО с 1990 года расширило свою территорию примерно на треть - уже не только политическая, но и военная угроза для наших национальных интересов и нашей национальной безопасности и обороноспособности", - считает Константин Косачев.

При этом он напомнил, что расширение НАТО "противоречит не только договоренностям в момент распада СССР и завершения холодной войны между Советским Союзом и НАТО". "Этот процесс радикальным образом противоречит духу и букве Парижской хартии для новой Европы, которая содержала в себе принцип неделимости безопасности в Европе. Не может безопасность Европы осуществляется на блоковой основе", - подчеркнул сенатор. Он добавил, что под хартией подписались все страны, которые входили в НАТО на тот момент.

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