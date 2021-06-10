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10.06.2021 16:27
Рубрика: Общество

Кузнецова попросила Большой детский хор провести мастер-классы в детдомах

Текст: Елена Новоселова

Хорошая музыка для детей. О ней шла речь на встрече уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой с художественным руководителем Большого детского хора имени Виктора Попова, заслуженным артистом России Анатолием Кисляковым и оперным певцом Дмитрием Галихиным. На языке принятия решений это называется "поиск позитивного детского музыкального контента".

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Хиты хора "Орлята учатся летать", "Голубой вагон" вместе с Сережей Парамоновым, "Когда мои друзья со мной" точно останутся на века. Сегодняшнее время вряд ли может похвастаться таким количеством шедевров музыкального искусства. Но детям эпохи гаджетов тоже полезно слушать достойную музыку.

Кисляков отметил, что его коллектив стремится сохранить традиции отечественного детского хорового пения, в его репертуаре по-прежнему - как классические песни для юных слушателей, так и современные, отвечающие требованиям эстетического и духовно-нравственного развития ребенка.

"Важно, когда на основе традиций и накопленного профессионального опыта строится ответ на новые вызовы, а тема развития детского творчества всегда востребована, - согласилась Кузнецова.

По ее мнению, ее нужно продвигать во всех доступных форматах. Например, предоставлять детским музыкальным школам в регионах России для использования в учебной программе песни современных авторов, исполняемых Большим детским хором.

Еще один способ: работа преподавателей Большого детского хора как с юными артистами, поющими на русском языке и проживающими в странах СНГ, так и в российских регионах. "Это могут быть мастер-классы для воспитанников сиротских учреждений, среди которых немало одаренных детей", - объяснила детский омбудсмен.

Справка "РГ"

Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио создан в 1970 году. Его организатором и бессменным руководителем на протяжении 38 лет стал профессор Виктор Сергеевич Попов, народный артист СССР, лауреат Государственной премии, основатель и первый ректор Академии хорового искусства.

Общество Семья и дети Культура Музыка Президент Уполномоченный по правам ребенка

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