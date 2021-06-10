Лауреат Нобелевской премии по химии Рихард Эрнст скончался в Швейцарии

В Швейцарии умер лауреат Нобелевской премии по химии Рихард Эрнст. Об этом сообщается на сайте Швейцарского федерального технологического института, где был профессором покойный.

"Эрнст вкладывал огромную страсть в свои исследования основ химии и всегда думал о том, как ее можно применить в нашей повседневной жизни", - говорится в некрологе.

Рихарду Эрнсту было 87 лет. Нобелевскую премию ему вручили в 1991 году. Эрнст разработал спектроскопию ядерного магнитного резонанса (ЯМР), которую можно использовать для изучения взаимодействия атомов.