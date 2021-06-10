Медицинские маски проверили на эффективность во время кашля

Специалисты оценили эффективность ношения медицинской маски с помощью прибора, анализирующего число аэрозольных частиц в выдыхаемом воздухе. Просачивание воздуха по ее краям и особенно сверху снизило общую эффективность этого средства защиты.

Как пишет Scientific Reports, в эксперименте приняли участие 12 здоровых некурящих добровольцев (семь мужчин и пять женщин) от 18 до 45 лет, которые разговаривали и кашляли в прибор.

Американские исследователи под руководством Кристофера Каппы из Калифорнийского университета в Дейвисе попросили их как в маске, так и без нее читать вслух текст из 330 символов и кашлять в течение 30 секунд. Участники эксперимента располагали свое лицо по-разному перед прибором - ровно, боком, с опущенной и поднятой головой.

Устройство считывало частицы диаметром от 0,3 до 20 микрон, проходящие через маску и просачивающиеся по ее краям. Выяснилось, что средние концентрации частиц, выходящие из маски вместе с воздушными потоками, были меньше, чем при отсутствии маски вовсе. А количество аэрозольных частиц в этих потоках было больше, чем в воздухе, проходящем прямо через маску.

Общая эффективность маски, учитывая просачивание частиц из щелей, снизилась с 93 до 70 процентов при разговоре, а при кашле - с 94 до 90 процентов.

Эксперимент показал, что медицинские маски хорошо сдерживают распространение частиц, несмотря на то, что неплотно прилегают к лицу, но из-за зазоров их общая эффективность снижается. Кроме того, воздушный поток, выходящий из верхней части маски, несет в себе наибольшее количество аэрозольных частиц.

Теперь исследователи задаются вопросом, как в связи с этим на эффективности ношения маски скажутся очки.