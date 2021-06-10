МЧС поделится полномочиями пожарного надзора

Росгвардия, Минобороны, МВД и губернаторы могут получить право самим определять порядок осуществления противопожарного надзора на подконтрольных им объектах. Эти нововведения прописаны в поправках к Федеральному закону "О пожарной безопасности", которые были приняты в первом чтении депутатами Госдумы.

Поправки представлены в виде отдельного законопроекта, и если он будет принят в окончательном чтении, то силовики и региональные власти будут уже на законных основаниях сами отвечать за то, что происходит на принадлежащих им объектах.

Пока же порядок проверок в этом плане был фактически не урегулирован. Инспекторов МЧС на ведомственные и секретные объекты, естественно, не пускали. У силовиков есть свои пожарные отряды, но по закону они пока не имеют инспекторских полномочий. Так что если новый законопроект вступит в силу, то этот законодательный изъян будет устранен.

Еще одна поправка предполагает, что такие же полномочия получат и губернаторы, и все органы исполнительной власти на местах. Считается, что им виднее, какие приборы и системы сигнализации лучше закупать.

Сейчас Закон "О связи" предъявляет весьма строгие требования к такого рода продукции. В частности, все социальные объекты должны быть оснащены оборудованием, передающим тревожный сигнал в пожарную часть исключительно в автоматическом режиме на выделенном минобороны закрытом спецканале, а не по каналам GSM или по проводам через посреднические компании, как бывало раньше.