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10.06.2021 00:15
Рубрика: В мире

Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

Международный аэропорт Багдада подвергся в среду вечером ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас", ссылаясь на источники в службе безопасности Ирака.

Фото: Capt. A. Sean Taylor / US Army / wikipedia.org
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Уточняется, что под удар попал военный лагерь "Виктория", где находятся американские военные. О пострадавших и разрушениях ничего не сообщается, пишет ТАСС.

Еще не менее трех ракет упали на базу ВВС Ирака Балад, расположенную к северу от Багдада. Здесь расквартированы иностранные специалисты, обслуживающие иракские истребители F-16, а также сотрудники частной военной компании США. О пострадавших также информации нет.

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