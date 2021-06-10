Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

Международный аэропорт Багдада подвергся в среду вечером ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас", ссылаясь на источники в службе безопасности Ирака.

Уточняется, что под удар попал военный лагерь "Виктория", где находятся американские военные. О пострадавших и разрушениях ничего не сообщается, пишет ТАСС.

Еще не менее трех ракет упали на базу ВВС Ирака Балад, расположенную к северу от Багдада. Здесь расквартированы иностранные специалисты, обслуживающие иракские истребители F-16, а также сотрудники частной военной компании США. О пострадавших также информации нет.