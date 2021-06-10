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10.06.2021 11:25
Рубрика: Власть

МИД РФ: Москва готова рассмотреть с США нормализацию работы посольств

Текст: Константин Волков
Российская сторона готова рассмотреть с США любые опции, касающиеся нормализации работы дипломатических представительств, а наилучшим вариантом было бы обнулить все ограничительные меры. Об этом заявил 10 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Поэтапные шаги могут быть, и давайте договариваться, давайте нормализовать, хотя бы частично, выдачу виз​​​. Давайте смотреть, что можно сделать с точки зрения, условно говоря, более нормальных поездок гостей посольств, персонала посольств, например, из страны в страну", - цитирует его РИА Новости.

Фото: МИД РФ/РИА Новости
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По его словам, необходимо обеспечить безопасность и функционирование дипмиссий, в том числе в плане обслуживания находящейся в них техники, что создает в настоящее время "колоссальные проблемы". Рябков напомнил о большом количестве нот, отправленных в этой связи американской стороне.

"Не думаю, что на фоне происходящего в мире и на фоне проблем в сфере контроля над вооружениями и региональных кризисов, вот именно в этой сфере мы должны стоять, уперевшись в стену. Они не могут понять, наши оппоненты в Вашингтоне, что даже небольшой шаг в этой области "сделает разницу"... Либо они это понимают, но тогда тем хуже, значит, они осознанно этот тупик сохраняют, чтобы это было постоянно источником каких-то волнений, раздражения, бесконечных каких-то коллизий, нескончаемых кризисов от неучастия наших представителей в официальных мероприятиях и заканчивая просто невозможностью семьям встречаться, решать гуманитарные дела", - отметил замминистра.

Ранее, начиная с конца 2016 года, российским дипломатам сначала закрыли доступ к двум жилым комплексам, так называемым "загородным дачам" посольства РФ в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке, хотя они являются дипломатической собственностью России. Это было сделано в связи с обвинениями о якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы. Позднее американская сторона ввела еще несколько санкций. Были закрыты консульства РФ в Сан-Франциско и в Сиэтле, торгпредство РФ в Вашингтоне и еще ряд зданий, находящихся в дипсобственности РФ. Были высланы десятки дипломатических работников. Москва ответила зеркальными мерами.

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