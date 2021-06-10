МИД РФ: Надеемся на объективное расследование Японией инцидента с судном "Амур"

Российская сторона надеется на объективное расследование японскими следственными органами инцидента с российским судном "Амур", заявила 10 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что японские власти проведут объективное, непредвзятое расследование, причины произошедшей трагедии будут расследованы, а весь экипаж и само судно "Амур" будут в ближайшее время возвращены в Россию", отметила она. Также дипломат подчеркнула, что посольство РФ в Японии и генконсульство в Саппоро в целях соблюдения законных прав и интересов российских граждан взяли ситуацию под полный контроль, "поддерживают постоянный контакт с экипажем "Амура", с судовладельцем, а также с местными компетентными органами".

В 6 утра 26 мая в Охотском море в 23 километрах от японского порта Момбецу на Хоккайдо российский краболов "Амур" водоизмещением 662 тонны, направлявшийся с Сахалина в Японию с грузом краба-стригуна и шедший в густом тумане (видимость составляла менее 500 метров), столкнулся с японским рыболовным судном "Хокко-мару 8" водоизмещением 9,7 тонны, которое занималось ловлей краба.

В результате столкновения японское судно перевернулось и пять членов экипажа оказались в воде. Капитан "Амура" немедленно остановил судно, поднял японских рыбаков на борт и оказал им первую помощь, а также поставил в известность о случившемся японские власти. Подошедший к "Амуру" катер береговой охраны Японии доставил пострадавших в больницу. Однако трое из пяти японских рыбаков скончались из-за полученных при столкновении травм и переохлаждения.

Штурман российского судна "Амур" Павел Добрянский, который находился на вахте в момент столкновения с японским рыболовным судном "Хокко-Мару 8" утром 26 мая, продолжает находится под стражей в японском городе Момбецу на острове Хоккайдо.