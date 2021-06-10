МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 10 июня на брифинге, что руководство НАТО отказалось приехать на Московскую конференцию по международной безопасности, которая намечена на 22-24 июня.

Как отметила Захарова, "на наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от участия в указанном мероприятии. Что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и ее генсека"?

IX Московская конференция по международной безопасности организована Минобороны РФ. Как сказано на сайте ведомства, "в программу форума включены наиболее актуальные вопросы современной повестки глобальной и региональной безопасности, в решении которых ключевая роль принадлежит оборонным ведомствам. При проведении форума будут соблюдены необходимые противоэпидемиологические меры".

В 2019 году (в прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии) на конференцию приехали более 1 тысячи делегатов из 101 страны, в основном - главы военных ведомств, их заместители и начальники штабов.