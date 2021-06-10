МИД РФ оценил ситуацию с выходом России из Договора по открытому небу

Россия не будет менять свое решение о выходе из Договора по открытому небу. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, эта глава закрыта окончательно.

"Больше обсуждать эту тему с США смысла мы не видим", - сказал Рябков в интервью РИА Новости.

Замглавы министерства отметил, что после передачи ноты о выходе странам-депозитариям созывается конференция государств-участников. Россия собирается на этой конференции объяснить, насколько западные коллег "пренебрегли здравым смыслом".

"Здесь нет обратного хода, глава с участием России в ДОН окончательно закрывается, как она закрылась в случае с США", - подчеркнул замминистра.

Напомним, что после того, как 27 мая США официально уведомили Москву о неготовности возвращаться в ДОН, процедура денонсации Договора получила логическое завершение. Соответствующий закон, принятый Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил 2 июня. А 7 июня его подписал президент Владимир Путин.