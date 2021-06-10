МИД РФ про санкции ЕС против Минска: "Если хотите омлет, бейте свои яйца"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге 10 июня, критически отозвалась о высказывании главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который ранее заявил в отношении санкций против Беларуси, что "не разбив яиц, не приготовишь омлета".

В частности, Боррель отметил, что санкции должны быть сфокусированы на президенте Беларуси Александре Лукашенко и его окружении, при этом надо стараться избегать влияния санкций на обычных граждан, "но нельзя приготовить омлет, не разбив яиц".

"Хотите омлет - бейте свои яйца", - ответила на это Захарова.

Она подчеркнула, что "видимо, наши еэсовские партнеры решили во всем руководствоваться правилом: цель оправдывает средство, когда целым рядом столь дорогих ЕС принципам в случае необходимости можно и поступиться. Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска".