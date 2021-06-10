МИД России выразил протест Украине после провокации во Львове

Временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покатило был вызван в российское внешнеполитическое ведомство, где ему предъявлен решительный протест из-за инцидента во Львовской области. Там националисты сорвали 6 июня церемонию возложения цветов к памятнику Пушкину.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, инцидент случился в селе Заболотовцы Львовской области, где группа националистов, выкрикивая фашистские лозунги, сорвала церемонию памяти поэта. В ней принимала участие исполняющая обязанности консула России во Львове Ирина Кулагина.

"Радикалы вырвали букет цветов, применили силу, их не остановило ни уважение к памяти общепризнанного деятеля мировой культуры, ни дипломатический статус нашего консульского работника. ...Дикость просто. ...В этой связи сегодня, 10 июня, в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покатило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по венским конвенциям 1961 года, 1963 года", - рассказала Захарова на брифинге 10 июня.

Также она отметила бездействие украинской полиции и потребовала от Киева принять все необходимые меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в дальнейшем.