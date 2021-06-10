Милош Бикович - о кино, семье и путешествиях

Кто объединяет Беларусь, Россию и Сербию? Правильно: Милош Бикович. Образованный, умный, интеллигентный... Порой он кажется чуть ли не пришельцем с другой планеты. Милош появился на свет в 1988 году, а в 1992-м началась война в Хорватии, в 1993-м - в Боснии. Последние годы Милош работает в России.

Милош Бикович: Мой дом в Москве и в Белграде. Считаю, что Россия - это соотечество Сербии, наша вторая родина-матушка. instagram.com/bikovic

Милош, начались съемки романтической комедии "Хочу замуж" с вами в главной роли. А кто ваши партнеры?

Милош Бикович: Кристина Асмус и Марина Александрова, режиссер ленты - Соня Карпунина. К слову, я еще и продюсер.

В жизни женские сердца часто разбивали?

Милош Бикович: И я оставлял, и от меня уходили.

Где проходят съемки?

Милош Бикович: В Калининграде. Мы снова работаем с командой, с которой сделали ряд успешных проектов.

Съемки осуществляются с видеосервисом START, который создали в том числе два белоруса - Алексей Троцюк и Виталий Шляппо.

Милош Бикович: Вместе мы сняли "Холопа", "Отель "Элеон", "Отель "Белград". Четыре года пытались запустить этот проект, это был сложный путь, долгий кастинг. Наше кино, несмотря на шутки и смешные ситуации, затрагивает актуальные темы. Это кино о том, как важны для современной женщины истинные чувства.

Вы стали гражданином России.

Милош Бикович: Я более восьми лет работаю над сближением наших культур и чувствую себя активным членом российского общества. В России меня воспринимают как родного брата. Быть в России, строить здесь свою карьеру, стать популярным - большая честь.

Когда вы впервые оказались в России?

Милош Бикович: Мне было 20 лет, мы с братом отправились в паломническую поездку, во время которой я посетил много русских монастырей. Мой родной брат - монах. Его духовным отцом был архимандрит Фаддей Витовницкий, сербский старец. Отец Фаддей очень любил Россию, потому что сам был духовным чадом русских монахов.

А что брат говорит о вашем занятии?

Милош Бикович: Это тоже духовная работа - либо полезная, либо вредная. Эмир Кустурица назвал мой фильм "Балканский рубеж" полезным.

Вы хорошо говорите по-русски.

Милош Бикович: Большое влияние на меня оказала русская литература. В школе учил русский, но это было на уровне простых фраз. В Москве язык пришлось учить всерьез, когда меня утвердили на роль в фильме "Солнечный удар".

Как познакомились с Никитой Михалковым?

Милош Бикович: На меня обратил внимание его сотрудник, который учился вместе с Кустурицей. Были шестичасовые пробы. Никита Сергеевич на площадке не говорит, как конкретно вы должны играть, но делает так, что у вас возникают нужные чувства, образы и ассоциации.

Почему решили стать актером?

Милош Бикович: Я занимался в театральной студии, выступал на конкурсах чтецов. Актерство зацепило сильнее всего.

Побывал в Свято-Елисаветинском монастыре в Минске. Это святое место, надеюсь, что еще туда вернусь.

Какое у вас отношение к деньгам?

Милош Бикович: Денег должно быть столько, чтобы о них не думать. И обязательно нужно делиться плодами своих успехов. В Сербии, когда официант приносит чек, начинается чуть ли не драка за столом: все выхватывают бумажку друг у друга, чтобы заплатить.

Где ваш дом?

Милош Бикович: В Москве и в Белграде. Мы считаем, что Россия - соотечество Сербии, наша вторая Матушка.

Маму поддерживаете?

Милош Бикович: Поддерживаю, но это непросто, потому что она прошла через девяностые и не привыкла тратить на себя деньги. Мама долгое время работала педагогом, занималась с детьми с особенностями развития. Зарплата у педагогов не очень большая, купил ей квартиру.

Вам предлагали в Сербии стать министром культуры?

Милош Бикович: Предлагали стать депутатом, но я отказался. Я не деятель политики, я деятель культуры.

Вы стали продюсером. Что-то изменилось?

Милош Бикович: Когда ты актер, ты защищен. Приходишь на площадку, где все готово. Я думал, когда стану продюсером, у меня все будет работать как швейцарские часы.

Работает?

Милош Бикович: Настраивается.

Чем занимаетесь сейчас?

Милош Бикович: Я основал собственную рекламную компанию. В ней сто человек. В работе пять проектов в Сербии и России.

Вас переозвучивают в российских фильмах. Когда перестанут?

Милош Бикович: Хотелось бы чаще говорить своим голосом. Но когда включаются эмоции, я непроизвольно начинаю говорить на сербском.

Сценарии внимательно читаете?

Милош Бикович: Если 120 серий, не читаю.

А что, на ваш взгляд, расслабляет актера?

Милош Бикович: Деньги и популярность.

Как оцениваете российское кинопроизводство?

Милош Бикович: Российское кино старается копировать западное. В итоге получается и не западное, и не российское. Оно в поиске. Это как суп, который варится.

Думали, что "Холоп" соберет в прокате более трех миллиардов рублей?

Милош Бикович: Нет, просто делали качественный продукт.

В Сербии много мажоров?

Милош Бикович: Нет. У нас населения с Питер и нет больших денег.

Ваша карьера стремительно развивается. В Сербии стали пристальнее следить за российским кино?

Милош Бикович: "Отель "Белград" стал самым кассовым фильмом в Сербии. А после "Балканского рубежа", которым мы отметили 20-летие бомбардировок Сербии, появилось патриотическое кино. Вспомнили про сербских партизан.

Почему вас пригласили на роль Магомаева?

Милош Бикович: Нашли схожесть в лицах. Я не знал, кто это такой. Я относился к нему как к живому человеку.

Где отдыхаете?

Милош Бикович: В самолете. Этот Новый год встретил у Кустурицы в горах, в его деревне.

Кстати, Кустурица был на "Славянском базаре в Витебске" с фильмом "По Млечному пути" с Моникой Беллуччи в главной роли и с "Некурящим оркестром".

Милош Бикович: А я был в Свято-Елисаветинском монастыре в Минске. Мне в обители очень понравилось, это святое место. Надеюсь, что еще туда вернусь.

Что в мечтах?

Милош Бикович: Хочется сделать международный проект о Тесле. Никола Тесла - знаменитый ученый из Сербии. В 1890 году, когда люди ездили в каретах, он говорил о беспроводной передаче энергии.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Милош Бикович родился 13 января 1988 года в Белграде, окончил Белградский университет искусств. В России его карьера началась с участия в фильме Никиты Михалкова "Солнечный удар". В 2020 году сыграл главную роль в сериале "Магомаев". В ноябре 2018 года за заслуги в области культуры и сближение русского и сербского народов из рук президента России Владимира Путина получил российскую государственную награду - медаль Пушкина.