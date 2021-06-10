Милош, начались съемки романтической комедии "Хочу замуж" с вами в главной роли. А кто ваши партнеры?
Милош Бикович: Кристина Асмус и Марина Александрова, режиссер ленты - Соня Карпунина. К слову, я еще и продюсер.
В жизни женские сердца часто разбивали?
Милош Бикович: И я оставлял, и от меня уходили.
Где проходят съемки?
Милош Бикович: В Калининграде. Мы снова работаем с командой, с которой сделали ряд успешных проектов.
Съемки осуществляются с видеосервисом START, который создали в том числе два белоруса - Алексей Троцюк и Виталий Шляппо.
Милош Бикович: Вместе мы сняли "Холопа", "Отель "Элеон", "Отель "Белград". Четыре года пытались запустить этот проект, это был сложный путь, долгий кастинг. Наше кино, несмотря на шутки и смешные ситуации, затрагивает актуальные темы. Это кино о том, как важны для современной женщины истинные чувства.
Вы стали гражданином России.
Милош Бикович: Я более восьми лет работаю над сближением наших культур и чувствую себя активным членом российского общества. В России меня воспринимают как родного брата. Быть в России, строить здесь свою карьеру, стать популярным - большая честь.
Когда вы впервые оказались в России?
Милош Бикович: Мне было 20 лет, мы с братом отправились в паломническую поездку, во время которой я посетил много русских монастырей. Мой родной брат - монах. Его духовным отцом был архимандрит Фаддей Витовницкий, сербский старец. Отец Фаддей очень любил Россию, потому что сам был духовным чадом русских монахов.
А что брат говорит о вашем занятии?
Милош Бикович: Это тоже духовная работа - либо полезная, либо вредная. Эмир Кустурица назвал мой фильм "Балканский рубеж" полезным.
Вы хорошо говорите по-русски.
Милош Бикович: Большое влияние на меня оказала русская литература. В школе учил русский, но это было на уровне простых фраз. В Москве язык пришлось учить всерьез, когда меня утвердили на роль в фильме "Солнечный удар".
Как познакомились с Никитой Михалковым?
Милош Бикович: На меня обратил внимание его сотрудник, который учился вместе с Кустурицей. Были шестичасовые пробы. Никита Сергеевич на площадке не говорит, как конкретно вы должны играть, но делает так, что у вас возникают нужные чувства, образы и ассоциации.
Почему решили стать актером?
Милош Бикович: Я занимался в театральной студии, выступал на конкурсах чтецов. Актерство зацепило сильнее всего.
Какое у вас отношение к деньгам?
Милош Бикович: Денег должно быть столько, чтобы о них не думать. И обязательно нужно делиться плодами своих успехов. В Сербии, когда официант приносит чек, начинается чуть ли не драка за столом: все выхватывают бумажку друг у друга, чтобы заплатить.
Где ваш дом?
Милош Бикович: В Москве и в Белграде. Мы считаем, что Россия - соотечество Сербии, наша вторая Матушка.
Маму поддерживаете?
Милош Бикович: Поддерживаю, но это непросто, потому что она прошла через девяностые и не привыкла тратить на себя деньги. Мама долгое время работала педагогом, занималась с детьми с особенностями развития. Зарплата у педагогов не очень большая, купил ей квартиру.
Вам предлагали в Сербии стать министром культуры?
Милош Бикович: Предлагали стать депутатом, но я отказался. Я не деятель политики, я деятель культуры.
Вы стали продюсером. Что-то изменилось?
Милош Бикович: Когда ты актер, ты защищен. Приходишь на площадку, где все готово. Я думал, когда стану продюсером, у меня все будет работать как швейцарские часы.
Работает?
Милош Бикович: Настраивается.
Чем занимаетесь сейчас?
Милош Бикович: Я основал собственную рекламную компанию. В ней сто человек. В работе пять проектов в Сербии и России.
Вас переозвучивают в российских фильмах. Когда перестанут?
Милош Бикович: Хотелось бы чаще говорить своим голосом. Но когда включаются эмоции, я непроизвольно начинаю говорить на сербском.
Сценарии внимательно читаете?
Милош Бикович: Если 120 серий, не читаю.
А что, на ваш взгляд, расслабляет актера?
Милош Бикович: Деньги и популярность.
Как оцениваете российское кинопроизводство?
Милош Бикович: Российское кино старается копировать западное. В итоге получается и не западное, и не российское. Оно в поиске. Это как суп, который варится.
Думали, что "Холоп" соберет в прокате более трех миллиардов рублей?
Милош Бикович: Нет, просто делали качественный продукт.
В Сербии много мажоров?
Милош Бикович: Нет. У нас населения с Питер и нет больших денег.
Ваша карьера стремительно развивается. В Сербии стали пристальнее следить за российским кино?
Милош Бикович: "Отель "Белград" стал самым кассовым фильмом в Сербии. А после "Балканского рубежа", которым мы отметили 20-летие бомбардировок Сербии, появилось патриотическое кино. Вспомнили про сербских партизан.
Почему вас пригласили на роль Магомаева?
Милош Бикович: Нашли схожесть в лицах. Я не знал, кто это такой. Я относился к нему как к живому человеку.
Где отдыхаете?
Милош Бикович: В самолете. Этот Новый год встретил у Кустурицы в горах, в его деревне.
Кстати, Кустурица был на "Славянском базаре в Витебске" с фильмом "По Млечному пути" с Моникой Беллуччи в главной роли и с "Некурящим оркестром".
Милош Бикович: А я был в Свято-Елисаветинском монастыре в Минске. Мне в обители очень понравилось, это святое место. Надеюсь, что еще туда вернусь.
Что в мечтах?
Милош Бикович: Хочется сделать международный проект о Тесле. Никола Тесла - знаменитый ученый из Сербии. В 1890 году, когда люди ездили в каретах, он говорил о беспроводной передаче энергии.
Милош Бикович родился 13 января 1988 года в Белграде, окончил Белградский университет искусств. В России его карьера началась с участия в фильме Никиты Михалкова "Солнечный удар". В 2020 году сыграл главную роль в сериале "Магомаев". В ноябре 2018 года за заслуги в области культуры и сближение русского и сербского народов из рук президента России Владимира Путина получил российскую государственную награду - медаль Пушкина.