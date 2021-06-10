Минфин предложил чаще привлекать бизнес и НКО к госуслугам

Новости

Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше" 20:33
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:32
Сотрудница украинской биолаборатории выкрала флаконы с опасным вирусом 20:22
Блогера Хованского арестовали в Петербурге по делу о терроризме 20:20
Йеменский город Мариб подвергся обстрелу баллистическими ракетами 20:13
В Москве насильник совершил нападение на трех женщин в лесу 19:50
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку 19:50
В Петербурге ограничат число посетителей зрелищных мероприятий 19:49
Два мощных взрыва прогремели в йеменском городе Мариб 19:35
Власти Москвы перенесли работы на Тверской из-за непогоды 19:29
Бензин подорожал в 67 регионах 19:10
МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности 19:01
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления 18:35
Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу 18:35
На Урале задержали водителя автобуса, насмерть сбившего шесть человек 18:34
16 российских вузов впервые попали в международный рейтинг QS 18:33
В МИД РФ не понимают заявлений Госдепа США о "Северном потоке-2" 18:21
В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови 18:04
Спонсорам нежелательных НПО грозят пять лет тюрьмы 17:41
Опубликованы фото и видео кольцеобразного затмения Солнца 17:39
Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат 17:33
В ВОЗ предрекли распространение индийского штамма COVID-19 в Европе 17:27
Инфекционист объяснил всплески заболеваемости COVID в разных странах 17:16
МИД РФ про санкции ЕС против Минска: "Если хотите омлет, бейте свои яйца" 17:11
Посол России заверил в поддержке Беларуси в условиях санкций 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 19:08
Рубрика: Экономика

Примите госЗаказ

Минфин предложил чаще привлекать бизнес и НКО к госуслугам
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
Минфин предложил чаще привлекать негосударственные организации для оказания бесплатных услуг за бюджетные деньги. Государство сможет передавать в частные руки оказание физкультурно-оздоровительных услуг и профилактику социально значимых заболеваний. Законопроект об этом ведомство опубликовало для общественного обсуждения.

Социальный заказ уже применяется в сфере социального обслуживания, санаторно-курортного лечения, по нему могут предоставляться услуги по спортивной подготовке и созданию условий для развития туристической деятельности. Есть он и в сфере занятости: например, человек, который ищет работу, может бесплатно получить содействие в трудоустройстве в некоторых кадровых агентствах, если у них с государством заключен контракт на соцзаказ. На таких же условиях частным центром могут предоставляться услуги сиделки в рамках оказания паллиативной помощи гражданам. Поставщик социальных услуг в этом случае отбирается на конкурсной основе.

Фото: Сергей Николаев
Чекунков: Развитие Дальнего Востока происходит как бизнес-проект

К профилактике социально опасных заболеваний, в том числе ВИЧ, минфин намерен привлекать некоммерческие организации, у которых есть профильный опыт. В качестве профилактических мер может выступать открытие домов для бездомных. Разрешенные направления для соцзаказа относятся к компетенции регионов и финансируются из местных бюджетов. Средства на соцзаказ могут выделяться в виде субсидии, а в ряде случаев - по социальному сертификату (принцип, когда деньги следуют за потребителем). Это значит, что общая сумма, которую получит поставщик услуг, будет зависеть от того, сколько всего людей обратится в организацию. У граждан в этом случае появляется возможность выбирать, где и у кого они хотят услугу получить.

Как пояснили в минфине, в этом году социальный сертификат уже доступен жителям 16 пилотных регионов, их число увеличится к следующему году. Например, с октября 2021 года гражданам начнут выдавать электронные сертификаты на самостоятельное приобретение технических средств реабилитации.

Согласно законопроекту, до 1 января 2025 года должны быть сформированы региональные регистры получателей госуслуг по социальному сертификату. В дальнейшем их объединят в один. При этом социальный сертификат станет тоже единым на все услуги, благодаря тому что будет оформляться на сайте госуслуг в электронном виде.

Законопроект также предлагает на год продлить период действия соцзаказа на услуги по спортивной подготовке. Дело в том, что для всех остальных направлений апробация соцзаказа завершается в 2024 году. К 1 января 2023 года все организации, которые занимаются спортивной подготовкой, должны получить статус образовательных.

Жители 16 регионов в порядке эксперимента уже начали получать госуслуги по социальному сертификату в частных организациях 

Между тем, Минтруд совместно с ВНИИ труда готовит методические рекомендации по расчету финансовых и подушевых нормативов на оказание государственных соцуслуг. Они будут применяться при выделении субсидии государственным и частным поставщикам. Сейчас нормативы регионы устанавливают самостоятельно.

Экономика Бизнес Правительство Минфин Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Песков о решении УЕФА по Украине: Спорт должен быть без политики
Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет