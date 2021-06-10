Минфин предложил чаще привлекать бизнес и НКО к госуслугам

Минфин предложил чаще привлекать негосударственные организации для оказания бесплатных услуг за бюджетные деньги. Государство сможет передавать в частные руки оказание физкультурно-оздоровительных услуг и профилактику социально значимых заболеваний. Законопроект об этом ведомство опубликовало для общественного обсуждения.

Социальный заказ уже применяется в сфере социального обслуживания, санаторно-курортного лечения, по нему могут предоставляться услуги по спортивной подготовке и созданию условий для развития туристической деятельности. Есть он и в сфере занятости: например, человек, который ищет работу, может бесплатно получить содействие в трудоустройстве в некоторых кадровых агентствах, если у них с государством заключен контракт на соцзаказ. На таких же условиях частным центром могут предоставляться услуги сиделки в рамках оказания паллиативной помощи гражданам. Поставщик социальных услуг в этом случае отбирается на конкурсной основе.

К профилактике социально опасных заболеваний, в том числе ВИЧ, минфин намерен привлекать некоммерческие организации, у которых есть профильный опыт. В качестве профилактических мер может выступать открытие домов для бездомных. Разрешенные направления для соцзаказа относятся к компетенции регионов и финансируются из местных бюджетов. Средства на соцзаказ могут выделяться в виде субсидии, а в ряде случаев - по социальному сертификату (принцип, когда деньги следуют за потребителем). Это значит, что общая сумма, которую получит поставщик услуг, будет зависеть от того, сколько всего людей обратится в организацию. У граждан в этом случае появляется возможность выбирать, где и у кого они хотят услугу получить.

Как пояснили в минфине, в этом году социальный сертификат уже доступен жителям 16 пилотных регионов, их число увеличится к следующему году. Например, с октября 2021 года гражданам начнут выдавать электронные сертификаты на самостоятельное приобретение технических средств реабилитации.

Согласно законопроекту, до 1 января 2025 года должны быть сформированы региональные регистры получателей госуслуг по социальному сертификату. В дальнейшем их объединят в один. При этом социальный сертификат станет тоже единым на все услуги, благодаря тому что будет оформляться на сайте госуслуг в электронном виде.

Законопроект также предлагает на год продлить период действия соцзаказа на услуги по спортивной подготовке. Дело в том, что для всех остальных направлений апробация соцзаказа завершается в 2024 году. К 1 января 2023 года все организации, которые занимаются спортивной подготовкой, должны получить статус образовательных.

Жители 16 регионов в порядке эксперимента уже начали получать госуслуги по социальному сертификату в частных организациях

Между тем, Минтруд совместно с ВНИИ труда готовит методические рекомендации по расчету финансовых и подушевых нормативов на оказание государственных соцуслуг. Они будут применяться при выделении субсидии государственным и частным поставщикам. Сейчас нормативы регионы устанавливают самостоятельно.