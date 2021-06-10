Минпросвещения: Платформу "Сферум" начнут широко использовать уже с сентября

Уже с нового учебного года может в полную силу заработать российская образовательная платформа "Сферум". Об этом рассказала на конференции EdCrunch Kuzbass замминистра просвещения Татьяна Васильева.

Напомним, информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум" разработана компанией "Цифровое образование". Еще в марте ее представили министр просвещения Сергей Кравцов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Платформа - часть цифровой образовательной среды, которая создается этими ведомствами в соответствии с постановлением правительства РФ. По приказу Минцифры она включена в реестр отечественного программного обеспечения.

- Вынужденная работа в дистанционном формате показала уязвимость системы образования. У нас не было своей технологии, на которую мы могли бы полностью рассчитывать в этот трудный период пандемии, - цитирует Васильеву РИА Новости. - И если вдруг в западных технологиях нам было бы отказано, не было бы возможности организовать коннект между учениками, учителями и поддержать обучение в удаленном формате. Поэтому родилась идея запустить такой сервис.

Что такое "Сферум" сегодня? Здесь есть возможность проводить групповые видеоконференцсвязи для сотни участников, дистанционно подключать к уроку весь класс или отдельных учеников, создавать чаты, делиться образовательным контентом, создавать сообщества школ. Платформа прошла тестирование и уже используется в 15 пилотных регионах России.