Минсельхоз США спрогнозировал для России рекордный урожай пшеницы

Новости

Кевин Де Брюйне пропустит матч против России на Евро-2020 01:04
На президентских выборах в Перу победил Педро Кастильо 00:29
В США получены доказательства связи вакцины мРНК с сердечной недостаточностью 00:12
В США ожидают возвращения посла в Москву в ближайшие недели 10.06.2021
В Британии у 91 процента зараженных коронавирусом находят индийский штамм 10.06.2021
Вирус COVID-19 может вызывать диабет 10.06.2021
Видео с путешествующими слонами в Китае бьет рекорды просмотров 10.06.2021
Суммы госконтрактов могут изменить из-за роста стоимости стройматериалов 10.06.2021
Республиканцы призвали Байдена уволить советника по COVID, доктора Фаучи 10.06.2021
Песков ответил на вопрос о возвращении посла РФ в Вашингтон 10.06.2021
Опрос: больше половины украинцев не одобряют политику властей 10.06.2021
Число жертв ракетного обстрела Мариба в Йемене выросло до восьми человек 10.06.2021
Определилась соперница Павлюченковой по финалу "Ролан Гаррос" 10.06.2021
Эксперт назвал стоимость вакцинных туров в РФ для иностранцев 10.06.2021
Мурашко объяснил, почему в регионах РФ разная ситуация по коронавирусу 10.06.2021
ЦСКА стал чемпионом Единой лиги, выиграв всухую серию у УНИКСа 10.06.2021
Вирус изменил лицо: Проценко заявил о сложностях лечения больных COVID 10.06.2021
Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше" 10.06.2021
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 10.06.2021
Сотрудница украинской биолаборатории выкрала флаконы с опасным вирусом 10.06.2021
Суд арестовал блогера Хованского по делу об оправдании терроризма 10.06.2021
Йеменский город Мариб подвергся обстрелу баллистическими ракетами 10.06.2021
В Москве насильник совершил нападение на трех женщин в лесу 10.06.2021
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку 10.06.2021
В Петербурге ограничат число посетителей зрелищных мероприятий 10.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 23:43
Рубрика: Экономика

Минсельхоз США спрогнозировал для России рекордный урожай пшеницы

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз США (USDA) в своем июньском отчете повысил для России прогноз по урожаю пшеницы до рекордных 86 млн тонн (без учета Крыма).

По мнению американских экспертов, этому способствует хорошее состояние озимых после весенних осадков в европейской части России. Также под яровую пшеницу в этом году задействовано больше площадей.

Фото: iStock
Минсельхоз: Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы

При этом USDA оставил неизменным прогноз по экспорту российской пшеницы на уровне 40 млн тонн, как и в майском прогнозе.

Предыдущий прогноз USDA (85 млн тонн пшеницы) большинство российских экспертов уже называли слишком оптимистичным. По оценке Минсельхоза России, урожай зерна в России в 2021 году составит не менее 127,4 млн тонн, в том числе пшеницы - около 81 млн тонн. При этом под озимые было отдано примерно на 1 млн га больше предыдущего сезона. По оценке российского Минсельхоза, будут увеличены площади и под яровые зерновые.

Напомним, предыдущий абсолютный рекорд по пшенице в России был поставлен в 2017 году - 86 млн тонн (но с учетом Крыма). В прошлом году Россия почти достигла этого рекорда, собрав 85,896 млн тонн, следует из данных Росстата.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
Погодные катаклизмы угрожают урожаю в Центральном Черноземье

Отметим, что со 2 июня в России работает постоянно действующая экспортная пошлина. Она рассчитывается еженедельно на основе мировых цен. Необлагаемая часть пошлины по пшенице составит 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - 185 долларов за тонну. Сверх этой цены будет облагаться пошлиной в размере 70%.

Экономика АПК

Главное сегодня

Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше"
Завершено строительство морской части первой нитки "Северного потока-2"
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Песков о решении УЕФА по Украине: Спорт должен быть без политики
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет