Минсельхоз США спрогнозировал для России рекордный урожай пшеницы

Минсельхоз США (USDA) в своем июньском отчете повысил для России прогноз по урожаю пшеницы до рекордных 86 млн тонн (без учета Крыма).

По мнению американских экспертов, этому способствует хорошее состояние озимых после весенних осадков в европейской части России. Также под яровую пшеницу в этом году задействовано больше площадей.

При этом USDA оставил неизменным прогноз по экспорту российской пшеницы на уровне 40 млн тонн, как и в майском прогнозе.

Предыдущий прогноз USDA (85 млн тонн пшеницы) большинство российских экспертов уже называли слишком оптимистичным. По оценке Минсельхоза России, урожай зерна в России в 2021 году составит не менее 127,4 млн тонн, в том числе пшеницы - около 81 млн тонн. При этом под озимые было отдано примерно на 1 млн га больше предыдущего сезона. По оценке российского Минсельхоза, будут увеличены площади и под яровые зерновые.

Напомним, предыдущий абсолютный рекорд по пшенице в России был поставлен в 2017 году - 86 млн тонн (но с учетом Крыма). В прошлом году Россия почти достигла этого рекорда, собрав 85,896 млн тонн, следует из данных Росстата.

Отметим, что со 2 июня в России работает постоянно действующая экспортная пошлина. Она рассчитывается еженедельно на основе мировых цен. Необлагаемая часть пошлины по пшенице составит 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - 185 долларов за тонну. Сверх этой цены будет облагаться пошлиной в размере 70%.