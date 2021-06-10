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10.06.2021 09:28
Рубрика: Общество

Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря

Текст: Матвей Линник
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Минтруде не намерены увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава ведомства Антон Котяков.

Фото: iStock
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По его словам, если соответствующее решение будет принято, то 31 декабря сделают нерабочим днем за счет других праздников, выпадающих на выходные.

"В перспективе, если мы и будем принимать решение по 31 декабря, думаю, поищем резервы внутри уже существующего количества праздничных дней, без их увеличения", - уточнил Котяков.

Ранее глава Минтруда рассказал, что в 2022 году россиян ждут десятидневные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря по 9 января включительно.

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