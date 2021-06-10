Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря

В Минтруде не намерены увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, если соответствующее решение будет принято, то 31 декабря сделают нерабочим днем за счет других праздников, выпадающих на выходные.

"В перспективе, если мы и будем принимать решение по 31 декабря, думаю, поищем резервы внутри уже существующего количества праздничных дней, без их увеличения", - уточнил Котяков.

Ранее глава Минтруда рассказал, что в 2022 году россиян ждут десятидневные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря по 9 января включительно.