Минздрав Болгарии обвинил МВД и спецслужбы в "крышевании" торговли органами

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что при прежнем правительстве, ушедшем в отставку несколькими месяцами ранее, государственная больница "Лозенец" занималась незаконной трансплантацией органов. Так, бедные граждане Украины и Молдавии, представляясь родственниками богачей из Израиля, Японии и других стран, продавали им свои почки.

"В отношении каждого инцидента проводились проверки, а данные о "самозванцах" направлялись в МВД и Государственное агентство национальной безопасности, - рассказал Кацаров в интервью bTV. - Никакой реакции от этих структур не было. Они покровительствовали этому процессу".

Глава ведомства также подчеркнул, что Интерпол предупреждал ранее власти Болгарии о возможной торговле органами и незаконных трансплантациях, однако все об этом успешно "забывали".

Руководство больницы "Лозенец" уже сменили. Медицинское учреждение, как стало известно, также занималось и другими финансовыми махинациями.