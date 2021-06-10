Мишустин: Доходы бюджета за первый квартал существенно превысили прогноз

"Беспрецедентный пакет мер поддержки, который правительство реализовало по поручениям президента, позитивно отразился на развитии экономики, а это в свою очередь стимулировало потребительский спрос и занятость", - подчеркнул глава кабмина. Восстанавливается деловая активность, число безработных, зарегистрированных в службах занятости, снизилось почти в два раза с декабря прошлого года, ускорились темпы роста жилищного строительства, в том числе благодаря масштабной поддержке ипотеки, предприятия возобновили свои инвестиционные программы.
"Все это отразилось и на бюджете. Поступление доходов существенно превысило прогноз. Они выросли почти до 5,3 триллиона рублей", - подчеркнул Мишустин. Доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5 процентов, что означает дальнейшее снижение зависимости от сырьевой составляющей.
"Несмотря на период пандемии, бюджет был сведен с существенным профицитом. При этом объем государственного долга продолжает оставаться на безопасном, комфортном уровне.
Мы взяли хороший темп. Необходимо закрепить позитивные тенденции при безусловном финансировании социальных и других приоритетных обязательств государства", - сказал премьер.