Мишустин: Доходы бюджета за первый квартал существенно превысили прогноз

Восстановление экономики увеличило доходы госказны, их поступления существенно превысили прогноз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин при рассмотрении правительством отчета об исполнении федерального бюджета за первый квартал 2021 года.

"Беспрецедентный пакет мер поддержки, который правительство реализовало по поручениям президента, позитивно отразился на развитии экономики, а это в свою очередь стимулировало потребительский спрос и занятость", - подчеркнул глава кабмина. Восстанавливается деловая активность, число безработных, зарегистрированных в службах занятости, снизилось почти в два раза с декабря прошлого года, ускорились темпы роста жилищного строительства, в том числе благодаря масштабной поддержке ипотеки, предприятия возобновили свои инвестиционные программы.

"Все это отразилось и на бюджете. Поступление доходов существенно превысило прогноз. Они выросли почти до 5,3 триллиона рублей", - подчеркнул Мишустин. Доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5 процентов, что означает дальнейшее снижение зависимости от сырьевой составляющей.

"Несмотря на период пандемии, бюджет был сведен с существенным профицитом. При этом объем государственного долга продолжает оставаться на безопасном, комфортном уровне.

Мы взяли хороший темп. Необходимо закрепить позитивные тенденции при безусловном финансировании социальных и других приоритетных обязательств государства", - сказал премьер.