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Рубрика: Власть

Лето без исключений

Михаил Мишустин: Еще более 220 тысяч детей смогут отдохнуть при поддержке государства
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
Кабинет министров практически удвоит средства программы детского туристического кешбэка, чтобы вернуть часть расходов родителям, купившим путевки до старта программы. С инициативой возмещать до половины стоимости летних детских путевок в лагеря президент Владимир Путин выступил в Послании Федеральному Собранию. Кабинет министров ранее профинансировал программу на пять миллиардов рублей, но возник вопрос, как быть тем родителям, кто успел оплатить отдых до того, как стало известно о предложении главы государства. Многие начали сдавать путевки, чтобы потом приобрести новые уже с кешбэком. Под угрозой оказались первые летние смены. Президент поручил правительству не делать исключений, а компенсировать часть затрат всем.
Михаил Мишустин сообщил, что на детский кешбэк выделят еще 4,5 миллиарда рублей. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин сообщил, что на детский кешбэк выделят еще 4,5 миллиарда рублей. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин сообщил, что на детский кешбэк выделят еще 4,5 миллиарда рублей. Фото: РИА Новости

Теперь кабмин направит в программу дополнительно 4,5 миллиарда рублей. "Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха, и еще более 220 тысяч детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях, набраться сил и с пользой провести время", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Мишустин: Доходы бюджета за первый квартал существенно превысили прогноз

Еще более 27 миллиардов рублей кабинет министров предусмотрел для частичного или полного погашения ипотеки многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети. Программа действует с 2019 года. Семьи поддерживают на 450 тысяч рублей. "Люди этим активно пользуются, поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете", - подчеркнул премьер. Это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч многодетных семей.

На утверждение министрам также представили несколько решений, касающихся улучшения в стране экологии. Регионам, в частности, предоставят свыше 2,5 миллиарда рублей для борьбы с лесными пожарами. Большая часть ассигнований пойдет непосредственно на борьбу с огнем. Их получат 25 регионов. За счет остальных средств в 50 субъектах Федерации будет дополнительно проводиться мониторинг пожарной опасности в лесах, организовано наблюдение на земле и в воздухе при поддержке авиации, чтобы, по словам премьера, не только тушить уже загоревшийся лес, но и сделать все возможное для предотвращения распространения огня.

Федеральный проект "Чи стый воздух" дополнительно профинансируют на 4,8 миллиарда рублей. "Средства получат четыре индустриальных региона с большим количеством предприятий: Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области", - рассказал Михаил Мишустин.

Кроме того, будут перераспределены средства национального проекта "Экология". "Благодаря этому еще пять регионов - Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Воронежская, Калининградская и Кировская области - получат почти 900 миллионов рублей в течение ближайших трех лет на ликвидацию свалок", - сообщил председатель правительства. И в этом году также увеличится финансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов в Московской области - в целом более чем на 1,3 миллиарда рублей.

Мишустин перераспределил 600 млн рублей для регионов Дальнего Востока

В ходе заседания кабинет министров ознакомился с отчетом об исполнении федерального бюджета за первый квартал 2021 года. "Беспрецедентный пакет мер поддержки, который правительство реализовало по поручениям президента, позитивно отразился на развитии экономики, а это в свою очередь стимулировало потребительский спрос и занятость", - подчеркнул Мишустин. Восстанавливается деловая активность, число безработных, зарегистрированных в службах занятости, снизилось почти в два раза с декабря прошлого года, ускорились темпы роста жилищного строительства, в том числе благодаря масштабной поддержке ипотеки, предприятия возобновили свои инвестиционные программы.

"Все это отразилось и на бюджете. Поступление доходов существенно превысило прогноз. Они выросли почти до 5,3 триллиона рублей", - сказал премьер-министр. Доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5 процента, что означает дальнейшее снижение зависимости от сырьевой составляющей.

Более 27 миллиардов рублей дополнительно выделяются на помощь многодетным семьям по ипотеке 

- Несмотря на период пандемии, бюджет был сведен с существенным профицитом. При этом объем государственного долга продолжает оставаться на безопасном, комфортном уровне. Мы взяли хороший темп. Необходимо закрепить позитивные тенденции при безусловном финансировании социальных и других приоритетных обязательств государства, - заявил Михаил Мишустин.

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