Кабинет министров практически удвоит средства программы детского туристического кешбэка, чтобы вернуть часть расходов родителям, купившим путевки до старта программы. С инициативой возмещать до половины стоимости летних детских путевок в лагеря президент Владимир Путин выступил в Послании Федеральному Собранию. Кабинет министров ранее профинансировал программу на пять миллиардов рублей, но возник вопрос, как быть тем родителям, кто успел оплатить отдых до того, как стало известно о предложении главы государства. Многие начали сдавать путевки, чтобы потом приобрести новые уже с кешбэком. Под угрозой оказались первые летние смены. Президент поручил правительству не делать исключений, а компенсировать часть затрат всем.

Теперь кабмин направит в программу дополнительно 4,5 миллиарда рублей. "Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха, и еще более 220 тысяч детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях, набраться сил и с пользой провести время", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Еще более 27 миллиардов рублей кабинет министров предусмотрел для частичного или полного погашения ипотеки многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети. Программа действует с 2019 года. Семьи поддерживают на 450 тысяч рублей. "Люди этим активно пользуются, поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете", - подчеркнул премьер. Это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч многодетных семей.

На утверждение министрам также представили несколько решений, касающихся улучшения в стране экологии. Регионам, в частности, предоставят свыше 2,5 миллиарда рублей для борьбы с лесными пожарами. Большая часть ассигнований пойдет непосредственно на борьбу с огнем. Их получат 25 регионов. За счет остальных средств в 50 субъектах Федерации будет дополнительно проводиться мониторинг пожарной опасности в лесах, организовано наблюдение на земле и в воздухе при поддержке авиации, чтобы, по словам премьера, не только тушить уже загоревшийся лес, но и сделать все возможное для предотвращения распространения огня.

Федеральный проект "Чи стый воздух" дополнительно профинансируют на 4,8 миллиарда рублей. "Средства получат четыре индустриальных региона с большим количеством предприятий: Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области", - рассказал Михаил Мишустин.

Кроме того, будут перераспределены средства национального проекта "Экология". "Благодаря этому еще пять регионов - Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Воронежская, Калининградская и Кировская области - получат почти 900 миллионов рублей в течение ближайших трех лет на ликвидацию свалок", - сообщил председатель правительства. И в этом году также увеличится финансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов в Московской области - в целом более чем на 1,3 миллиарда рублей.

В ходе заседания кабинет министров ознакомился с отчетом об исполнении федерального бюджета за первый квартал 2021 года. "Беспрецедентный пакет мер поддержки, который правительство реализовало по поручениям президента, позитивно отразился на развитии экономики, а это в свою очередь стимулировало потребительский спрос и занятость", - подчеркнул Мишустин. Восстанавливается деловая активность, число безработных, зарегистрированных в службах занятости, снизилось почти в два раза с декабря прошлого года, ускорились темпы роста жилищного строительства, в том числе благодаря масштабной поддержке ипотеки, предприятия возобновили свои инвестиционные программы.

"Все это отразилось и на бюджете. Поступление доходов существенно превысило прогноз. Они выросли почти до 5,3 триллиона рублей", - сказал премьер-министр. Доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5 процента, что означает дальнейшее снижение зависимости от сырьевой составляющей.

Более 27 миллиардов рублей дополнительно выделяются на помощь многодетным семьям по ипотеке

- Несмотря на период пандемии, бюджет был сведен с существенным профицитом. При этом объем государственного долга продолжает оставаться на безопасном, комфортном уровне. Мы взяли хороший темп. Необходимо закрепить позитивные тенденции при безусловном финансировании социальных и других приоритетных обязательств государства, - заявил Михаил Мишустин.