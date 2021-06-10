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Текст:   Марина Трубилина 
10:56 10.06.2021

На сельхозземлях разрешат строить усадьбы

Фермерам разрешат строить дома на своих наделах. Законопроект об этом подготовлен в Госдуме ко второму чтению.

Фото: Юрий Кавер/ РИА Новости
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Сейчас земельное законодательство не позволяет крестьянским и фермерским хозяйствам иметь жилой дом на сельхозземлях, в непосредственной близости с возделываемыми им землями, отмечают авторы законопроекта. Документом предлагается разрешить размещение жилого дома на участке сельхозназначения, который входит в состав имущества крестьянского или фермерского хозяйства.

В то же время для защиты сельских земель от массовой застройки жильем вводится ряд ограничений. Строительство фермерского дома допускается только на участке, принадлежащем крестьянскому или фермерскому хозяйству или его членам на праве собственности. Дом может быть только один, не выше трех этажей и площадью не более 500 кв.м. Кроме того, площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25 процента от площади земельного участка. То есть речь идет об участках примерно от 8 до 20 гектаров.

Кроме того, региональные власти вправе будут определить муниципалитеты, на территории которых строительство фермерских домов запрещено.

Законопроект, внесенный в Госдуму летом 2019 года, в декабре 2020 года принят в первом чтении, а сейчас подготовлен ко второму чтению, которое намечено на 15 июня. Предполагается, что закон вступит в силу с сентября нынешнего года.

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