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10.06.2021 06:00
Рубрика: Экономика

На смену углеродам придет микс источников энергии

Текст: Татьяна Панина
Десятого июня на полях VII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" пройдет конференция "Интеграционные процессы на евразийском пространстве: тенденции, проблемы, перспективы". В ней примут участие более тридцати ученых и экспертов из России и стран постсоветского пространства. Они продолжат обсуждать те проблемы, которые были в центре внимания на сессиях форума.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Красной, вернее, зеленой нитью прошла на "Примаковских чтениях" тема энергетического перехода. От углеродной энергетики - к так называемой чистой, возобновляемой, среди источников которой - ветер и солнце. И это не случайно.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как зеленые технологии очищают воду, воздух и почву в моногородах

Переход ускоряется, приближая риски, которые он несет и к которым надо вовремя подготовиться, задала тон дискуссии член-корреспондент РАН, декан факультета международного энергетического бизнеса Российского государственного университета нефти и имени И.М. Губкина Елена Телегина.

Инвестиционное сообщество, аргументировала она свой тезис, уже отдает предпочтение чистой энергетике. Китай утверждается на этом рынке - 80 процентов оборудования на нем "у него в руках". Молодежь одержима идеями чистой энергетики. Они очень близки поколению Z и шеринговой экономике (совместного потребления - платить за аренду выгоднее, чем покупать в собственность - прим.ред.).

Эксперты на "Примаковских чтениях", безусловно, не отрицают важность решения экологических проблем и не призывают остановить прогресс в этом деле. Их тревожит другое: чтобы ради зеленых целей не пострадали экономические и другие важные задачи.

Так какие конфликты несет в себе чистая энергетика? Среди тех, что назвала Елена Телегина, есть риски социального неравенства регионов мира. Зеленые технологии - дорогие, не все страны потянут такие расходы. Да и старшее поколение не готово переплачивать за чистую энергетику. И даже плюсы, могут обернуться минусами.

"Чистая энергетика создает в три раза больше рабочих мест, но все это - высококвалифицированные кадры", - пояснила Елена Телегина. Немногие сегодня имеют такой уровень профессионализма. Такие кадры еще надо выучить.

Фото: RoschetzkyIstockPhoto / iStock
Сможет ли "зеленая" энергетика победить нефть и газ

Инвестиции в чистую энергетику, действительно, превысили вложения в углеродную, подтвердил мировую тенденцию гендиректор АО "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов. Но это, по его словам, не революция, а эволюция. Она займет несколько десятилетий. И чистая энергетика - вовсе не конец цепочки. Сергей Кудряшов, считает, что следующем этапом станет микс разных источников энергии.

Такой прогноз поддержал главный научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Штерн: "Я тоже за микс, поскольку есть дифференция потребления по видам топлива в регионах мира". По его словам, Россия готова к разным сценариям.

На что академик РАН, президент Национального исследовательского Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин в шутку напомнил детскую считалку: "А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало. Кто остался на трубе?". И уже без тени юмора ответил: "На трубе останется тот, у кого хорошие технологии, низкие издержки и большие запасы".

Фото: Игорь Онучин/ТАСС
Как будет развиваться "зеленая" энергетика в России

Ранее в интервью "РГ" академик так определил свою позицию по российскому пути в новом энергетическом переходе: "На разных рынках мы должны вести себя по-разному. Тут нет универсального правила. Скажем, страны Организации экономического сотрудничества и развития уже прошли пик потребления сырой нефти. У них где-то с 2016-2017 годов оно плавно уменьшается. А такие страны, как Китай и Индия, наоборот, наращивают потребление нефти. Сегодня потрясающая конъюнктура сложилась на азиатских рынках угля. Индия наращивает его потребление, что для Европы неприемлемо. Поэтому, думаю, тут будут избирательные стратегии для различных региональных рынков и различных видов ископаемых топлив".

На коне останется и тот, кто займет центровые места на рынке водородной энергетики, заметил, выступая на форуме, председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Водород - наше все! У России 25 процентов запасов метана в мире, из которого можно добывать водород, напомнил депутат: "Пиролиз (разложение) метана на сегодня самый экономически эффективный способ получения водорода".

А среди главных рисков Павел Завальный назвал конкуренцию между видами энергоносителей, между углеродами и чистой энергетикой. "С этим надо считаться и к этому надо готовиться. Один из главных российских ресурсов - низкая энергоэффективность нашей экономики. Надо ее повышать".

Фото: AP Photo/Charlie Riedel
Откажется ли Европа от возобновляемой энергетики из-за морозов

Тем временем, Елена Телегина дала понять, что надо торопиться: "Молодежь уже устанавливает солнечные батареи в загородных домах". На что Александр Дынкин заметил: "Посмотрим, как они зиму переживут". Видимо, вспомнил про Европу, где прошлой зимой завалило снегом зеленые энергоносители. "Пока я вижу в новом энергетическом переходе больше идеологии, чем экономики. Экопсихопатия", - поставил диагноз Александр Дынкин.

На другой сессии посол Европейского союза в России Маркус Эдерер, заявил, что постпандемичный мир - это зеленый фронт, упор на защиту окружающей среды при переходе с ископаемых на возобновляемые источники энергии. На это заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заметил: "Не хотелось бы, чтобы этот фронт привел к окопам".

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