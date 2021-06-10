Нарышкин: РФ заинтересована в сокращении списка недружественных стран

Россия заинтересована в сокращении списка недружественных стран, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Одно скажу вам абсолютно определенно. Россия заинтересована в том, чтобы этот список не расширялся, а сокращался", - цитирует его ТАСС.

Между тем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отмечает, что на сегодня нет оснований ожидать, что перечень стран будет пересматриваться. В настоящий момент в российском списке недружественных стран находятся два государства - США и Чехия.

США должны прекратить недружественную политику и вмешательство во внутренние дела России, чтобы Москва исключила их из списка недружественных, отметил Рябков.