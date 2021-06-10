Не берите это. Какие смартфоны нельзя покупать в России

Еще год назад покупка смартфона с 2/32 гигабайтами памяти на борту считалась вполне разумным действием. Но время не стоит на месте, приложения обрастают функциональностью, занимают все больше места.

Это, кажется, понимают все, кроме некоторых производителей, упорно клепающих смартфоны с одним гигабайтом оперативной памяти и 16 гигабайтами постоянной. При этом стоят они столько же, сколько и модели с двумя гигабайтами ОЗУ, а порой и дороже. Но брать нельзя уже ни те, ни другие.

Какой же смартфон купить, чтобы он работал без проблем? В мобильном устройстве должно быть минимум четыре гигабайта оперативной памяти и от 32 гигабайт постоянной - если, конечно, вы не собираетесь выкинуть девайс через полгода.

Чего еще не должно быть в современном смартфоне? Порта microUSB. Ищите устройство с USB-C. Они уже есть, их много, и они становятся все более доступными.

Старайтесь избегать аппаратов с завышенным разрешением вроде QuadHD. Да, картинка будет суперчеткая, но в большинстве случаев это никому не нужно (а на ярком солнце с заляпанным пальцами стеклом никаких преимуществ не будет видно точно). FullHD+ или просто HD+ вполне достаточно.

Маленький аккумулятор - большие проблемы. Если емкость батареи ниже 3500-4000 мАч - в покупке отказать. Иначе жизнь превратится в вечный поиск розетки.

Не стоит обращать внимание на якобы "чистый" Android Go - облегченную версию операционки от Google. Конечно, сама она работает плавно даже на слабых девайсах, но есть два "но". Во-первых, и ставят ее только на слабые девайсы, а во-вторых, любое мало-мальски требовательное к ресурсам приложение будет работать так, что аппарат захочется поскорее выбросить.

И еще один совет: не соблазняйтесь наушниками в комплекте к смартфону за 10 тысяч рублей. Хорошими они не будут.