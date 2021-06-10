Обнаружена неизвестная часть Великой китайской стены

В Китае археологи при проведении раскопок в провинции Шэньси на северо-западе страны обнаружили остатки замка династии Мин, который входил в систему оборонительных укреплений Великой китайской стены.

Об открытии рассказало агентство "Синьхуа". Древний объект был раскопан в уезде Цзинбянь города Юйлинь. Археологи датировали его периодом правления династии Мин (1368-1644 годы нашей эры).

Сооружение было обнаружено миссией Академии археологии Шэньси. Архитектурные реликвии, в том числе два двора, были найдены при проведении раскопок на руинах замка Цинпинбао.

Найденный замок находится примерно в 10 км от Великой китайской стены, вернее, той ее части, которая была возведена во времена правления династии Мин. Эксперты считают, что, несмотря на отдаленность, это сооружение было частью Великой китайской стены. На это, в частности, указывает их единый архитектурный стиль.

Архитектурные характеристики замка, который достаточно хорошо сохранился, хотя много лет и провел под землей, также говорят о том, что это была одна из оборонительных линий.

Ученые отмечают, что особенно хорошо сохранился южный двор. Он был относительно большим: 60 метров в длину и 25 метров в ширину. Его стены, дома и кирпичные полы дошли до нашего времени практически в первоначальном виде.

В этом дворе археологи обнаружили каменную плиту с надписью. Расшифровка текста показала, что во внутреннем дворе находился храм под названием "Дворец Сяньин". Также было найдено более 30 раскрашенных глиняных статуй.

Был раскопан и еще один двор, где археологи обнаружили остатки еще более крупного здания. Оно находилось к востоку от дворца Сяньин. Добавим, что руины замка были найдены в земляной канаве, которую местные жители раскопали еще в прошлом году. Они брали там землю для строительства дороги. Спасательные археологические раскопки велись с мая 2020 года.