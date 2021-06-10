Noize МС повторно заболел коронавирусом

36-летний российский исполнитель Noize МС (настоящее имя Иван Алексеев) во второй раз заболел коронавирусной инфекцией. Об этом музыкант сообщил в своем Inatagram несколько часов назад.

"Коронавирус редко сопровождается соплями, но мы с женой решили, что лучше подстраховаться, и она мне купила корейский экспресс-тест в аптеке - результат оказался положительным", - написал Иван.

Уточняя, что после этого он сдал обычный ПЦР, и результат, к сожалению, "окончательно подтвердился".

Алексеев ушел на двухнедельной самоизоляции. Все ближайшие концерты в России и Украине пришлось перенести.

По словам рэпера, случившееся - "странная и неприятная история", ведь он вместе с семьёй уже переболел COVID-19 в декабре прошлого года.

"Ребята, все, кто со мной контактировал в последние 5-7 дней, пожалуй, не лишним будет проверить собственный статус. Такие дела. Будьте здоровы!", - заключил пост музыкант.

Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии на скорой был госпитализирован с коронавирусом 32-летний российский рэпер T-Killah.