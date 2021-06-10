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Рубрика: Общество

Экологи заступили на вахту

Общество охраны природы станет центром экспертизы по вопросам экологии
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
При принятии решений в сфере экологии власти будут опираться на мнение Всероссийского общества охраны природы (ВООП), заявил спецпредставитель президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев на внеочередном съезде общества.

"Без ВООП органам власти трудно справляться с лоббистами, проталкивающими свои идеи, - сказал он. - Понятно, что у каждого есть свои интересы, но мы точно знаем, что ВООП стоит на страже экологических интересов государства".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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За три года до своего столетнего юбилея старейшая в стране природоохранная организация обновляется, меняет устав. т - "Мы усилим экспертно-аналитическое направление работы, чтобы стать независимой экспертной площадкой для ключевых экологических инициатив в России", - сказал исполнительный директор ВООП Андрей Шаповалов.

В результате перезагрузки ВООП у властей появится надежный источник знаний об экологических проблемах, уверен председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

От принятых международных экологических решений во многом сейчас зависит состояние экономики России и перспективы ее развития, отметил советник президента Валерий Фадеев. Поэтому стране очень важна любая дополнительная возможность влиять на международное природоохранное сообщество, добавил он.

"Нам очень не хватало ВООП в том виде, в каком мы возрождаем организацию сегодня, - отметил замглавы минприроды Мурад Керимов. - Очень сложно противостоять экологическому экстремизму, не хватает независимого стороннего мнения. Под прикрытием заботы о природе многие люди пытались продвинуть какие-то свои идеи. Возрожденный ВООП поможет нам противостоять таким попыткам".

Возрожденный ВООП поможет противостоять и экологическому экстремизму, и пренебрежению природой

Огромный образовательный вклад ВООП в создание гражданского общества отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. По его мнению, ответить на новые вызовы, которые стоят перед страной, в том числе и климатические, можно будет только в случае, если каждый человек будет понимать суть происходящего. Объединение людей и продвижение климатической повестки - это и есть работа ВООП, полагает он.

"ВООПовцы за годы работы общества высадили миллиарды деревьев, - добавил руководитель Рослесхоза Иван Советников. - Надеюсь, не меньше посадят и в будущем. А вообще потенциал общества достоин международного развития и признания. Надеюсь, вы не остановитесь на России и выйдете на мировой уровень".

Между тем

Идею объявить 2022 год в России Годом восстановления экосистем, высказанную послом доброй воли программы ООН по окружающей среде, председателем центрального совета ВООП Вячеславом Фетисовым, поддержал Руслан Эдельгериев.

"Экологические и биологические ресурсы являются преимуществом России, - сказал он. - Но надо не забывать и понимать, что наряду с преимуществом это большая и громадная ответственность".

Общество Экология

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