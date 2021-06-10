Общество охраны природы станет центром экспертизы по вопросам экологии

"Без ВООП органам власти трудно справляться с лоббистами, проталкивающими свои идеи, - сказал он. - Понятно, что у каждого есть свои интересы, но мы точно знаем, что ВООП стоит на страже экологических интересов государства".
За три года до своего столетнего юбилея старейшая в стране природоохранная организация обновляется, меняет устав. т - "Мы усилим экспертно-аналитическое направление работы, чтобы стать независимой экспертной площадкой для ключевых экологических инициатив в России", - сказал исполнительный директор ВООП Андрей Шаповалов.
В результате перезагрузки ВООП у властей появится надежный источник знаний об экологических проблемах, уверен председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
От принятых международных экологических решений во многом сейчас зависит состояние экономики России и перспективы ее развития, отметил советник президента Валерий Фадеев. Поэтому стране очень важна любая дополнительная возможность влиять на международное природоохранное сообщество, добавил он.
"Нам очень не хватало ВООП в том виде, в каком мы возрождаем организацию сегодня, - отметил замглавы минприроды Мурад Керимов. - Очень сложно противостоять экологическому экстремизму, не хватает независимого стороннего мнения. Под прикрытием заботы о природе многие люди пытались продвинуть какие-то свои идеи. Возрожденный ВООП поможет нам противостоять таким попыткам".
Огромный образовательный вклад ВООП в создание гражданского общества отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. По его мнению, ответить на новые вызовы, которые стоят перед страной, в том числе и климатические, можно будет только в случае, если каждый человек будет понимать суть происходящего. Объединение людей и продвижение климатической повестки - это и есть работа ВООП, полагает он.
"ВООПовцы за годы работы общества высадили миллиарды деревьев, - добавил руководитель Рослесхоза Иван Советников. - Надеюсь, не меньше посадят и в будущем. А вообще потенциал общества достоин международного развития и признания. Надеюсь, вы не остановитесь на России и выйдете на мировой уровень".
Между тем
Идею объявить 2022 год в России Годом восстановления экосистем, высказанную послом доброй воли программы ООН по окружающей среде, председателем центрального совета ВООП Вячеславом Фетисовым, поддержал Руслан Эдельгериев.
"Экологические и биологические ресурсы являются преимуществом России, - сказал он. - Но надо не забывать и понимать, что наряду с преимуществом это большая и громадная ответственность".