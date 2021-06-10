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10.06.2021 13:15
Рубрика: Общество

Олимпиада Кружкового движения НТИ открывает конкурс новых профилей

Текст: Мария Набиркина
Открыт прием заявок на создание новых профилей Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы для 8−11 классов на 2021/22 учебный год.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Олимпиада НТИ - это инженерные соревнования для старшеклассников, где задания, связанные с техническим творчеством и компьютерными технологиями, придумывают команды вузов и предприятий. Организаторы олимпиады приглашают новые команды присоединиться к разработке всероссийских инженерных соревнований для школьников.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Участники конкурса "Большая перемена" подключатся к олимпиаде НТИ

В прошлом сезоне участие в олимпиаде приняли более 80 тысяч старшеклассников со всей России и из стран ближнего зарубежья. 35 различных направлений, 24 из которых, кстати, были включены в перечень Российского совета олимпиад школьников на I−III уровнях. А это дает победителям льготы при поступлении в ведущие вузы страны. Ежегодно инженерная Олимпиада НТИ открывает новые профили, которые разрабатывают команды, связанные с технологическим бизнесом и образованием. Эти команды собираются на базе вузов, крупных российских компаний, стартапов в области технологий и образования. Так олимпиада продолжает развиваться и вовлекать школьников в решение прорывных технологических задач.

"Для нас открытие новых профилей всегда имело большое значение с точки зрения образовательного содержания, - отмечает руководитель проектного офиса Олимпиады НТИ Людмила Виткевич. - Мы создаем новые соревновательные направления для школьников, расширяющие спектр технологий и актуальных вызовов. Для разработчиков тоже есть "профит": соревнования помогают им находить мотивированных и компетентных абитуриентов и потенциальных сотрудников.

Новые профили отбираются по итогам конкурса заявок. К участию приглашаются сборные команды на базе вузов в партнерстве с крупными корпорациями, градообразующими предприятиями, компаниями в области прорывных технологий, организациями допобразования, а также разработчики собственных инженерных соревнований, поддержанных вузами.

Прием заявок открыт до 30 июня, результаты конкурса станут известны 13 июля.

Подробная информация - на сайте Олимпиады КД НТИ.

Общество Образование

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