Опрос: больше половины украинцев не одобряют политику властей

Руководство Украины ведет страну "в неправильном направлении", считают чуть более половины участников опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Как передает РИА Новости, респондентам был задан вопрос: "По вашему мнению, руководство Украины ведет страну в правильном или в неправильном направлении?" В том, что страна движется в неправильном направлении, убеждены 52,4% опрошенных. При этом 28,5% считают, что власти все делают правильно.

Что касается материального состояния граждан, то, согласно опросам, им недовольны большинство опрошенных украинцев.

О том, что не хватает денег на еду, заявили 7,5% опрошенных, на одежду - 14,6%. Почти четверть опрошенных (23,3%) признали, что не могут позволить траты больше, чем на самое необходимое. Позволить себе "все, что захочется" могут только 1,5% украинцев, показывают результаты опроса.