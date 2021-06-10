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Рубрика: В мире

У страхов глаза велики

Опубликован рейтинг главных вызовов, по мнению народов разных стран
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
Жители Бразилии и ЮАР возглавили рейтинг самых "беспокойных" государств, которые видят особенно много угроз для национальной безопасности. А вот в КНР, России и США граждане меньше остальных подвержены фобиям. При этом американцы больше всего боятся кибератак и Китая, в глазах китайцев главная опасность исходит от Соединенных Штатов, а россияне, вопреки расхожему мнению, не слишком заняты поиском "внешних врагов".
Пандемия ковида, изменения климата, кибератаки вошли в список главных страхов, охвативших мир. Фото: Gettyimages Пандемия ковида, изменения климата, кибератаки вошли в список главных страхов, охвативших мир. Фото: Gettyimages
Пандемия ковида, изменения климата, кибератаки вошли в список главных страхов, охвативших мир. Фото: Gettyimages

Эти любопытные выводы следуют из ежегодного доклада экспертов Мюнхенской конференции по безопасности. Вместе с сотрудниками консалтинговой компании KEKST CNC они опросили 12 тысяч респондентов из стран "семерки" и БРИКС. Выяснилось, что даже в западной картине мира нет единого восприятия вызовов.

Фото: Медиакорпорация Китая
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Каждой из потенциальных угроз, предложенных в опроснике, были начислены баллы от той или иной страны, на основании которых и был составлен рейтинг. Он показал, насколько сильно внутренний информационный фон влияет на страхи граждан. Например, в Германии они оказались сформированы в первую очередь "зеленой" повесткой. В тройку главных угроз, которые назвали немцы, вошли общее изменение климата, экстремальные температуры и лесные пожары, а также уничтожение естественной среды обитания. Коронавирус занял лишь четвертую строчку - вместе с терроризмом. Кстати, угрозой со стороны радикального ислама немцы озабочены чуть ли не больше всех остальных народов. Их опережает только Франция, которая вынесла у себя эту проблему на первое место (с индексом 74). Следом у французов идет пандемия (73). Больше них ковида в Европе боятся только итальянцы (76). Вообще Италия оказалась самой "тревожной" нацией среди европейцев. При этом итальянцы среди всех европейцев испытывают наименьший страх перед Россией (35). Для сравнения: во Франции и Германии индекс "русофобии" (в прямом значении этого слова) составил 42 и 41. Британцы и вовсе включили РФ, а заодно Китай в десятку главных угроз (49 и 52).

По другую сторону Атлантики пятерка главных национальных угроз полностью укладывается в их медийную повестку. Жители США назвали таковыми кибератаки (61), Китай (58), политическую поляризацию (57), пандемию (55) и, наконец, кампании по дезинформации со стороны врагов (55). Кроме того, они считают весьма вероятной угрозу падения демократии в своей стране. А десятку фобий жителей Америки замыкают Россия и Иран (обеим странам присвоен индекс 52) .

А что же, по мнению мюнхенских экспертов, происходит в России? Они считают, что на первом месте у наших соотечественников - страх перед растущим неравенством (64), за ним идут экологические проблемы. А вот ковида россияне боятся гораздо меньше, чем большинство остальных народов (он попал лишь на 7-е место с умеренным индексом - 48). Соединенные Штаты в этом списке значатся только на десятом месте (47). Россияне не видят особой угрозы в Евросоюзе (32), еще меньше - в Китае (21), а страх перед Ираном и КНДР у нас и вовсе мизерный (5 и 1). Интересно, что жители РФ не слишком опасаются применения ядерного оружия агрессором (индекс 26 - самый низкий в мире).

Большинство страхов немцев оказались сформированы "зеленой" повесткой 

В Японии этот страх гораздо сильнее (52). На первом месте японских фобий оказался Китай (70), в десятку также вошли Северная Корея (64) и Россия (55). Примечательно, что в Стране восходящего солнца также заметно опасаются искусственного интеллекта автономных роботов (47). Ну а в Китае антирейтинг предсказуемо возглавляют Соединенные Штаты (44). Впрочем, как видно из этого наивысшего балла, китайцы предстают довольно невозмутимой нацией. При этом они придают серьезное значение угрозе биологических, ядерных и кибератак, торговым войнам. Страх перед коронавирусом в Поднебесной лишь на шестом месте (с самым низким в мире индексом - 35). Кроме того, среди всех опрошенных жители КНР меньше всего боятся Россию (15).

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