Осужденные в СИЗО получат право на длительные свидания

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс. Инициатива предоставляет право на длительное свидание осужденным, которые по разным причинам находятся в СИЗО.

Например, если человека этапировали из колонии для допросов. "Нахождение осужденных в СИЗО является достаточно частым явлением, - подчеркнул советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. - Отдельные осужденные находятся в СИЗО по несколько лет, когда участвуют в качестве подсудимых по уголовным делам, возбужденным против них по ранее неизвестным фактам преступной деятельности.

Случаи предоставления длительных свиданий осужденным в СИЗО неизвестны. Это связано в том числе и с отсутствием в СИЗО соответствующих оборудованных помещений для проведения длительных свиданий". Подготовленный проект исправляет ситуацию.