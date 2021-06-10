Печати времен сотворения мира найдены в Израиле

В Израиле археологи Еврейского университета при проведении раскопок в доисторической деревне в долине Бейт-Шеан на севере страны обнаружили около 150 оттисков печатей, возраст которых достигает 7000 лет.

Как сообщает The Jerusalem Post, израильские археологи впервые представили удивительные артефакты, обнаруженные еще в 2004-2007 годах при раскопках в доисторическом поселении Тель-Цаф. Проведенное исследование доказывает, что еще 7000 лет назад жители древнего Израиля вели сложную коммерческую деятельность и защищали права на свою собственность

Об этом ярко свидетельствуют около 150 оттисков печатей, которые эксперты обозначают латинским словом bullae. Такие печати традиционно на протяжении тысячелетий использовались на территории Леванта не только для подписи документов, но и для запечатывания посланий и грузов. Печать давала гарантии того, что послание, документ или груз будут доставлены получателю закрытыми и нетронутыми.

Поражает возраст этих булл. Исследование показало, что самая древняя из них была изготовлена семь тысяч лет назад, то есть она относится к временам сотворения мира. Существует несколько хронологий, но самые популярные из них гласят, что мир был создан как раз около семи тысяч лет назад.

Например, Византийская или Константинопольская эра предполагала, что мир был создан 1 сентября 5509 года до нашей эры, то есть до рождества Христова. Кстати, эта система летоисчисления была введена в Киевской Руси в XI веке и использовалась вплоть до ее упразднения в 1700 году Петром I.

Древнейший оттиск достаточно хорошо сохранился. Он представляет собой два различных геометрических узора. По мнению исследователей, это может указывать на то, что в "транзакции" участвовали два человека.

Также было установлено, что использованная для "опломбировки" глина не была местной. Ее привезли из другого района, расположенного не менее чем в 10 км от поселения Тель-Цаф. Кстати, другие находки свидетельствуют о том, что в этом поселении жила богатая община, жители которой поддерживали торговые отношения с отдаленными регионами.

"Даже сегодня подобные типы пломб используются для предотвращения взлома и кражи, - говорит профессор Еврейского университета Иерусалима Йосеф Гарфинкель, руководивший раскопками. - Оказывается, что это уже практиковалось 7000 лет назад землевладельцами и местными администрациями для защиты прав собственности".