Первый энергоблок БелАЭС принят в промышленную эксплуатацию

Местные обозреватели подчеркивают, что к работе приемочной комиссии, в состав которой вошли представители профильных министерств и ведомств, Минздрава, МВД, Гродненского облисполкома, а также представители российских компаний, широко привлекались и профильные специалисты и ученые.

В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд кВт. часов электроэнергии. А этапу промышленной эксплуатации предшествовал большой объем работ по проверке готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний и подготовке персонала.

За годы реализации ядерной энергетической программы Беларусь, заявили агентству в Минэнерго, "сделала серьезные шаги на пути формирования системы ядерной и радиационной безопасности и ее важнейших элементов, включая создание соответствующей нормативно-правовой базы, выстраивание и функционирование системы защиты и реагирования, подготовку кадров, взаимодействие на системной основе с ведущими международными организациями".

Масштабный энергетический проект, констатируют местные аналитики, является локомотивом развития многих отраслей экономики, содействует широкому внедрению современных технологий на производствах, обеспечивает создание новых рабочих мест.

Кстати, на днях руководство Минэнерго РБ, отвечая на голословную критику в адрес АЭС со стороны европейских политиков, обратило внимание, что вместо того, чтобы поддерживать конструктивное взаимодействие в сфере укрепления ядерной и радиационной безопасности, они делают громкие заявления, пытаясь нагнетать обстановку, навешивая на Беларусь ярлык недобросовестного участника общеевропейского процесса. "Такая риторика наглядно демонстрирует применение двойных стандартов и идет вразрез с международными принципами партнерства", - резюмировали в отраслевом министерстве.

Следует напомнить в этой связи, что для строительства Белорусской АЭС был выбран российский проект "АЭС-2006" нового поколения 3+. Он соответствует международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ и отличается повышенными характеристиками безопасности. В возведении БелАЭС приняло участие 36 строительных организаций.