Песня In The End группы Linkin Park установила рекорд на Spotify

Песня In The End знаменитой группы Linkin Park установила рекорд на онлайн-платформе Spotify, первой из всех композиций в жанре ню-метал преодолев отметку в 1 миллиард прослушиваний.

Об этом сообщил сервис Chart Data, а позже информация была опубликована в официальном Twitter-аккаунте музыкального коллектива.

“In The End” hit 1 billion streams on @Spotify 🎉 pic.twitter.com/cxXJf0yJ59 — LINKIN PARK (@linkinpark) June 8, 2021

В комментариях поклонники нашли подобное достижение забавным, обыгрывая слова из припева: in the end it doesn't even matter (в конце концов это даже не имеет значения).

Трек вышел в 2000 году в альбоме Hybrid Theory. На YouTube клип на эту композицию также уже перевалил за отметку в 1 млрд по просмотрам.