ПФР: С 1 июля банки будут зачислять пенсии только на карты "Мир"

Россияне, получающие пенсии и иные социальные выплаты через банковские организации, должны до 1 июля оформить карту "Мир".

Именно с 1 июля, как напоминает отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области, все банки обязаны будут зачислять пенсии и социальные выплаты только на карты национальной платежной системы. Перевести пенсии на карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard) они уже не смогут.

Поэтому тем гражданам, у которых еще нет карты "Мир", стоит уже сейчас позаботиться о ее получении. Именные карты (там, где проставлены имя и фамилия) оформляются минимум 7 рабочих дней. А в некоторых банках и больше. Естественно, что человек может и в июле, и в августе, и в любом другом месяце оформить карту "Мир", но тогда он все это время не будет получать выплаты. Все они придут только после того, как будет открыта карта "Мир".

При этом важно учитывать, что сами банки никаких сведений в ПФР не передают. Иными словами, получив карту "Мир", ее держатель должен сам передать новые реквизиты в Пенсионный фонд. Передать новые реквизиты счета в Пенсионный фонд можно как в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг, так и лично, подав заявление в территориальном органе ПФР или МФЦ.

Можно вообще отказаться от зачисления выплат на банковские карточки и перейти на доставку через "Почту России". Или получать пенсию через банк, не на карту, а на вклад.

"Для тех, кому доставка выплат производится через отделения почтовой связи, иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях (на вклад, например), то есть без банковской карты, ничего не изменится - пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше", - напомнили в Пенсионном фонде.