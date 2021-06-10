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10.06.2021 15:24
Рубрика: Общество

Обнаружена планета с "земной" атмосферой

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/JPL-Caltech Фото: NASA/JPL-Caltech
Фото: NASA/JPL-Caltech

Международная команда астрономов во главе со специалистами из Лаборатории реактивного движения NASA открыла ранее неизвестную экзопланету, обладающую похожей на земную атмосферой с умеренным климатом.

Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости
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Исследование подготовлено к публикации в журнале The Astronomical Journal, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Нью-Мексико.

Открытая астрономами экзопланета получила обозначение TOI-1231 b. Она была обнаружена при анализе фотометрических данных, полученных со спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Далее ее существование было подтверждено независимыми наблюдениями с помощью спектрографа Planet Finder (PFS), установленного на телескопе Magellan Clay в Чили.

"Работая с группой превосходных астрономов, живущих по всему земному шару, мы смогли собрать данные, необходимые для изучения характеристик звезды-хозяина, измерения радиуса и массы планеты, - говорит ведущий автор исследования Дженнифер Берт. - Эти значения, в свою очередь, позволили нам рассчитать плотность планеты и выдвинуть гипотезу о том, из чего она состоит. TOI-1231 b очень похожа по размеру и плотности на Нептун, поэтому мы думаем, что данный объект обладает такой же толстой газовой атмосферой".

Установлено, что экзопланета вращается вокруг карликовой звезды класса M. Несмотря на то, что TOI 1231 b находится в восемь раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, температура на ее поверхности аналогична температуре на Земле. Ученые объясняют этот феномен тем, что родительская звезда гораздо холоднее и тусклее нашего Солнца. Однако сама планета оказалась крупнее Земли, но немного меньше Нептуна. Поэтому авторы открытия пока классифицировали ее как субнептун.

Фото: Иван Вагнер / Роскомос
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Ученым еще предстоит провести анализ атмосферы открытого объекта. Они отмечают, что это одна из самых доступных для атмосферных исследований планет, открытых на данный момент. Предыдущие исследования и моделирование говорят о том, что на таких прохладных планетах высоко в атмосфере могут парить облака, что тоже очень похоже на земную атмосферу.

Так, недавние наблюдения другой маленькой прохладной планеты под названием K2-18b показали наличие воды в ее атмосфере, что удивило многих астрономов. TOI-1231 b - одна из немногих известных планет с аналогичным K2-18b размером и температурным диапазоном. Поэтому будущие наблюдения за этим объектом позволят определить, насколько часто или редко водяные облака образуются на мирах с умеренным климатом.

Общество Наука Общество Космос

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