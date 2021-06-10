Обнаружена планета с "земной" атмосферой

Международная команда астрономов во главе со специалистами из Лаборатории реактивного движения NASA открыла ранее неизвестную экзопланету, обладающую похожей на земную атмосферой с умеренным климатом.

Исследование подготовлено к публикации в журнале The Astronomical Journal, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Нью-Мексико.

Открытая астрономами экзопланета получила обозначение TOI-1231 b. Она была обнаружена при анализе фотометрических данных, полученных со спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Далее ее существование было подтверждено независимыми наблюдениями с помощью спектрографа Planet Finder (PFS), установленного на телескопе Magellan Clay в Чили.

"Работая с группой превосходных астрономов, живущих по всему земному шару, мы смогли собрать данные, необходимые для изучения характеристик звезды-хозяина, измерения радиуса и массы планеты, - говорит ведущий автор исследования Дженнифер Берт. - Эти значения, в свою очередь, позволили нам рассчитать плотность планеты и выдвинуть гипотезу о том, из чего она состоит. TOI-1231 b очень похожа по размеру и плотности на Нептун, поэтому мы думаем, что данный объект обладает такой же толстой газовой атмосферой".

Установлено, что экзопланета вращается вокруг карликовой звезды класса M. Несмотря на то, что TOI 1231 b находится в восемь раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, температура на ее поверхности аналогична температуре на Земле. Ученые объясняют этот феномен тем, что родительская звезда гораздо холоднее и тусклее нашего Солнца. Однако сама планета оказалась крупнее Земли, но немного меньше Нептуна. Поэтому авторы открытия пока классифицировали ее как субнептун.

Ученым еще предстоит провести анализ атмосферы открытого объекта. Они отмечают, что это одна из самых доступных для атмосферных исследований планет, открытых на данный момент. Предыдущие исследования и моделирование говорят о том, что на таких прохладных планетах высоко в атмосфере могут парить облака, что тоже очень похоже на земную атмосферу.

Так, недавние наблюдения другой маленькой прохладной планеты под названием K2-18b показали наличие воды в ее атмосфере, что удивило многих астрономов. TOI-1231 b - одна из немногих известных планет с аналогичным K2-18b размером и температурным диапазоном. Поэтому будущие наблюдения за этим объектом позволят определить, насколько часто или редко водяные облака образуются на мирах с умеренным климатом.